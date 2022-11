Les pilotes Red Bull se disputent alors que Max Verstappen refuse l’ordre de l’équipe de laisser passer Sergio Perez au GP de Sao Paulo

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Écoutez les messages entre les deux pilotes Red Bull alors que Max Verstappen a refusé les ordres de l’équipe de laisser passer Sergio Perez

Écoutez les messages entre les deux pilotes Red Bull alors que Max Verstappen a refusé les ordres de l’équipe de laisser passer Sergio Perez

Les pilotes de Red Bull ont échangé des messages radio furieux de l’équipe à la fin du Grand Prix de Sao Paulo après que Max Verstappen ait refusé une instruction de l’équipe pour permettre à Sergio Perez de le dépasser dans le dernier tour.

L’équipe a été forcée de tenir des pourparlers en l’air juste après la course de dimanche alors que Verstappen a déclaré “j’ai donné mes raisons” pour avoir refusé d’aider son coéquipier, ce qui a incité Perez à fulminer “cela montre qui il est vraiment”.

Perez avait du mal avec des pneus moyens après une voiture de sécurité tardive à Interlagos et l’équipe lui a demandé de laisser passer Verstappen à condition qu’il rende la place s’il ne parvenait pas à dépasser Fernando Alonso, cinquième, dans les phases finales.

Lorsqu’on a demandé à Verstappen de respecter cet accord dans le dernier tour, il n’a pas répondu et, lorsqu’il a été invité à nouveau, il a dit à son équipe : “Je vous l’ai déjà dit l’été dernier. Vous ne me demandez plus ça, d’accord ? Sommes-nous clairs à ce sujet ?” ? J’ai donné mes raisons et je m’y tiens.”

Son refus signifie que les espoirs de Perez de terminer deuxième du championnat des pilotes ont été impactés car il est désormais à égalité de points avec Charles Leclerc de Ferrari – qui a terminé quatrième au Brésil – avec une seule course restante.

Perez a sarcastiquement remercié son équipe par radio, provoquant des excuses du directeur de l’équipe Christian Horner et la promesse d’un débriefing après la course.

Le Mexicain a répondu : “Ouais, ça montre qui il est vraiment.”

Interrogé plus tard sur l’incident par Sky Sports F1, Perez a d’abord suggéré qu’il y avait peut-être eu une panne de communication et il a semblé surpris lorsque Sky Sports F1 lui a dit que Verstappen avait activement refusé de rendre l’endroit.

“Je n’ai aucune idée [what his reasons are]”, a déclaré Perez. “Peut-être que vous devriez lui demander à ce sujet. Je n’ai vraiment rien à dire.

“Après tout ce que j’ai fait pour lui, c’est un peu décevant pour être honnête.

“Je n’en ai aucune idée. Je suis vraiment surpris.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Verstappen dit qu’il avait ses raisons de ne pas rendre la place à son coéquipier Verstappen dit qu’il avait ses raisons de ne pas rendre la place à son coéquipier

Les patrons de Red Bull ont ensuite appelé les deux pilotes pour des pourparlers et Verstappen a émergé pour insister sur le fait qu’il aiderait Perez à battre Leclerc lors de la dernière course de la semaine prochaine à Abu Dhabi si nécessaire.

Mais il a refusé de donner les raisons pour lesquelles il avait désobéi aux ordres de l’équipe, bien qu’il ait insisté sur le fait qu’il avait clairement fait part de ses sentiments à l’équipe.

“Nous avons tout mis sur la table”, a-t-il expliqué à Sky Sports F1.

“J’ai donné mes raisons. Je ne vais pas dire pourquoi, mais je pense qu’ils ont compris – et je le leur ai déjà expliqué, donc ce n’est pas nouveau pour moi et pas nouveau pour eux.

“Mais je pense que c’est plus important en tant qu’équipe maintenant que nous sommes solidaires, tous ensemble et surtout que nous avançons.

“Nous allons à Abu Dhabi. Bien sûr, nous voulons gagner la course, mais s’il y a une chance d’aider Checo, je le ferai. C’est pourquoi il était important que nous ayons cette réunion maintenant.

“Je comprends pourquoi il est déçu, mais ils doivent aussi comprendre pourquoi je l’ai fait et je leur en ai donné les raisons.”

Lorsqu’on lui a demandé si la décision était liée à un incident à Monaco plus tôt cette année – lorsque Perez menait les qualifications et s’est écrasé pour déclencher un drapeau rouge qui a privé Verstappen de la chance de battre son temps – le Néerlandais a refusé de commenter.

“Vous pouvez décider cela. Je ne vais pas le dire”, a-t-il déclaré.

“J’ai donné mes raisons pour lesquelles je ne l’ai pas fait et je pense que tout le monde l’a compris. C’était bien que nous nous soyons enfin tous assis ensemble et je pense que nous sommes suffisamment professionnels pour aller de l’avant.

“Je suppose [everyone is fine with it]. Nous ne sommes pas des bébés.”

Horner: les espoirs du championnat Perez sont désormais une priorité

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, pense que ses pilotes travailleront en équipe à Abu Dhabi Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, pense que ses pilotes travailleront en équipe à Abu Dhabi

Le chef de Red Bull, Horner, a également refusé de divulguer les raisons de Verstappen après le débriefing d’après-course, mais a insisté sur le fait que l’obtention de la deuxième place du championnat des pilotes était désormais la priorité de l’équipe.

“Nous allons à Abu Dhabi en équipe pour faire de notre mieux pour que Checo obtienne cette deuxième place et Max soutiendra pleinement cela”, a-t-il déclaré à Sky Sports F1.

“Je ne vais pas entrer dans ce dont nous avons discuté à huis clos. Les pilotes en ont discuté, ils se sont serré la main et nous sommes absolument concentrés sur cette prochaine course.”

Il a également rejeté la suggestion selon laquelle le champion du monde Verstappen agit comme s’il était plus grand que l’équipe.

“Nous travaillons en équipe, nous courons en équipe et notre objectif et notre priorité est de voir si nous pouvons amener Checo à terminer deuxième du championnat.

“C’est quelque chose que nous n’avons jamais réalisé en équipe auparavant et Max s’est engagé à faire de notre mieux à Abu Dhabi pour y parvenir.

“C’est un combat direct entre Checo et Charles et si Max peut aider de quelque manière que ce soit, il le fera.”

Chandhok : Une décision à courte vue de Verstappen

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Verstappen était en baisse à Sao Paulo en raison de cette collision avec Lewis Hamilton Verstappen était en baisse à Sao Paulo en raison de cette collision avec Lewis Hamilton

Cependant, Karun Chandhok de Sky Sports F1 estime que la décision était “à courte vue” de Verstappen, qui a profité du fait que Perez a retenu Lewis Hamilton lors de leur confrontation décisive pour le titre à Abu Dhabi l’année dernière.

“Honnêtement, je ne comprends pas”, a déclaré Chandhok. “Il a remporté le championnat du monde. Je pense que c’est un peu à courte vue car il pourrait avoir besoin de l’aide de Checo l’année prochaine dans la bataille du championnat du monde.

“Il avait besoin de lui l’année dernière à Abu Dhabi et il a eu besoin de lui à d’autres moments cette année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Regardez les temps forts du GP de Sao Paulo depuis Interlagos Regardez les temps forts du GP de Sao Paulo depuis Interlagos

“Je reviens à quelqu’un comme Ayrton Senna. Il a cédé une victoire au Japon en 1991 à son coéquipier parce qu’il savait qu’il voulait Gerhard Berger à ses côtés et je pense que c’est une décision un peu à courte vue là-bas.

“Je pense que c’était un pilote de course qui pensait à lui-même et mettait un enjeu dans le sol en disant” écoutez, je suis le pilote numéro un de cette équipe “.

“A ce moment, en tant que pilote dans le cockpit, il ne pense pas à tous ces autres facteurs, donc c’était surtout pour lui qu’il s’établissait comme le pilote numéro un de cette équipe.”