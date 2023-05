Les pilotes ont offert 1 00 000 roupies supplémentaires par mois pour rester chez Go Air

Go Airlines India Ltd. prévoit d’augmenter les salaires des capitaines de 100 000 roupies (1 211 $) par mois et de 50 000 roupies pour les copilotes alors qu’elle tente de sauver ses opérations après avoir déposé son bilan le 2 mai.

Le salaire supplémentaire, que la compagnie aérienne appelle une allocation de rétention, entrera en vigueur le 1er juin, selon un e-mail aux pilotes vu par Bloomberg News. Il sera également proposé à ceux qui ont quitté l’entreprise mais qui souhaitent retirer leur démission d’ici le 15 juin. La compagnie aérienne, qui s’est rebaptisée Go First il y a deux ans, a déclaré qu’elle réintroduirait également bientôt une « prime de longévité » pour les anciens combattants. personnel.

Les capitaines de Go gagnent actuellement environ 530 000 roupies par mois en moyenne, selon les données d’AmbitionBox, contre 750 000 roupies chez SpiceJet Ltd., qui a augmenté les salaires deux fois ces derniers mois.

La semaine dernière, le régulateur de l’aviation a donné à Go Air 30 jours pour soumettre un plan de relance, y compris des détails sur le nombre de pilotes dont il dispose.

« Si les choses se déroulent conformément au plan de progrès actuel, il ne faudra pas longtemps avant que nous volions à nouveau, ce qui nous permettra également d’être réguliers dans le paiement des salaires », a déclaré la compagnie aérienne dans l’e-mail aux pilotes.

Un représentant de la société n’a pas répondu à la demande de commentaire.

L’aviation fait face à une pénurie de personnel dans le monde alors que le monde sort de la pandémie. Le plus grand transporteur indien IndiGo vise à embaucher 5 000 travailleurs au cours de l’exercice 2024, tandis qu’Air India Ltd. prévoit d’ajouter plus de 4 200 membres d’équipage de cabine et 900 pilotes cette année.