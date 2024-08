BROOKLYN, Michigan — Bubba Wallace s’est assis au bureau du centre des médias du Michigan International Speedway et a souri.

« Je ne peux qu’imaginer les questions qui vont être posées », a déclaré Wallace.

C’était tout à fait évident, bien sûr. Le sujet de discussion dans le garage samedi était le même que toute la semaine après qu’Austin Dillon ait écrasé deux pilotes dans le dernier tour pour gagner au Richmond Raceway : que pensaient les gens de la décision de la NASCAR de pénaliser Dillon, et quel genre de message cela envoie-t-il ?

Mercredi, après quelques jours de délibération, la NASCAR a annoncé qu’elle permettrait à Dillon de conserver sa victoire, mais lui a retiré l’éligibilité aux playoffs qui accompagne une victoire typique. Dillon est entré dans le virage 4 lors du dernier tour à Richmond et a intentionnellement sorti Joey Logano, puis a fait un écart et a accroché Denny Hamlin dans le mur.

Les pilotes ont largement exprimé leur satisfaction à l’idée que la NASCAR intervienne pour prendre une décision sur ce qu’ils considèrent comme des courses au-dessus de la ligne pour la première fois dans l’ère des séries éliminatoires, qui a débuté en 2004. Kyle Larson a estimé que « 99 % du peloton » était satisfait de la décision de la NASCAR d’imposer une norme de conduite minimale.

« Nous devons déterminer ce que nous allons être et comment nous allons être en tant que sport », a déclaré le vétéran Michael McDowell. « Allons-nous être des gars, donnez-vous à fond et faire tout ce que vous pouvez pour gagner une course et amener votre équipe aux éliminatoires ? Ou allons-nous avoir une conduite sportive et un code qui disent : « Nous voulons que vous couriez dur et que vous vous y mettiez à fond, mais il y a une limite » ?

« La limite a été franchie et la NASCAR a réagi correctement. »



Le pilote vétéran Michael McDowell s’est réjoui de la décision de la NASCAR de pénaliser Austin Dillon. (David Yeazell / USA Today)

Pour la plupart, les pilotes ont déclaré que cette décision ne changerait pas leur façon de courir. Wallace a déclaré que les fanfaronnades fréquentes selon lesquelles la plupart d’entre eux « casseraient votre mère pour gagner » n’étaient en fait que du vent, et qu’en réalité « vous faites tout ce qui est en votre pouvoir sous la ligne respectueuse pour gagner une course ».

Erik Jones a déclaré avec fermeté : « Je ne cours pas de cette façon. Je ne l’aurais pas fait… Ce n’est vraiment pas dans mes habitudes. »

Chris Buescher a ajouté : « Je sais ce que je suis venu faire ici, ce que je suis prêt à faire et ce avec quoi je suis à l’aise. Quelle que soit la décision, elle n’est peut-être pas très claire si vous essayez de la mettre sur papier, mais nous comprenons ce qui est acceptable. »

D’un autre côté, certains pilotes ont compris pourquoi Dillon a fait ce choix. McDowell a qualifié ce choix de « tour à 3 millions de dollars » en termes de différence entre se qualifier pour les séries éliminatoires et ne pas le faire, ce qui explique pourquoi Dillon a lancé sa tentative désespérée de gagner.

« S’il réussit et que tout se passe bien, ce sera un grand tournant pour son équipe et ses partenaires », a déclaré McDowell. « Je ne reste pas assis ici à me dire : « Oh, c’était stupide. C’était injustifié. » Je me dis : « Je comprends. » Parfois, ça marche, et parfois non, et ça n’a tout simplement pas marché. »

Mais la question demeure : les pilotes savent-ils où se situe la limite ? La NASCAR n’a pas encore précisé la limite, se contentant de dire que Dillon a été pénalisé en raison de la « totalité » de ses actions.

Hamlin a déclaré que la ligne était claire : les voitures qui se battent et entrent en contact en raison d’une course serrée seront considérées comme acceptables, mais détruire intentionnellement le leader pour gagner la course ne l’est pas.

Il a néanmoins ajouté : « Parfois, les balles et les coups ne sont pas totalement clairs. Il y en a un juste à la limite et il faut l’appeler, mais c’est à nous de prendre la décision… de nous mettre dans cette position où l’appel pourrait être fait d’une manière ou d’une autre. »

L’absence de raisonnement précis quant à la raison pour laquelle Dillon a été pénalisé a incité Kyle Busch, coéquipier de Dillon chez Richard Childress Racing, à dire que la règle n’est pas du tout claire.

« Ils veulent tous dire que nous savons où se trouve la limite, mais nous ne savons pas où se trouve la limite », a déclaré Busch. « Logano m’a complètement démoli à Vegas pour la troisième place de la même manière que (Dillon) l’a mis hors course pour une victoire. C’est pourquoi il a reçu un coup de poing au visage (dans un combat viral de 2017).”

Austin Cindric, de l’équipe Penske, a déclaré qu’il comprenait pourquoi les responsables n’avaient pas encore précisé les détails – et quelles mesures pourraient être prises pour éviter de franchir cette ligne – alors qu’un appel a été interjeté par l’équipe de Dillon mercredi. Cindric a déclaré qu’il espérait que la NASCAR clarifierait sa décision dans les semaines à venir.

Mais il y a une chance que la clarté ne soit jamais atteinte. Brad Keselowski a déclaré que même s’il serait agréable pour la NASCAR de pouvoir énoncer les règles pour chaque situation potentielle dans un monde parfait, la réalité est que quelque chose de nouveau surviendra toujours et il sera difficile pour la NASCAR de prédire l’avenir.

À cet égard, Keselowski a déclaré que les autorités « ont fait de leur mieux pour tracer une ligne dans le sable ».

« Nous voulons qu’ils soient proactifs et non réactifs, mais ils sont largement dépassés par les gens qui essaient toujours de trouver de nouvelles façons de contourner les systèmes », a déclaré Keselowski. « Et dans certains cas, ils doivent être réactifs. C’est l’un de ces cas, à mon avis. »

Ross Chastain est l’exemple parfait des failles récemment exploitées qui ont été comblées. Il a trouvé un raccourci sur le circuit routier d’Indianapolis qui lui a valu une pénalité parce qu’il était trop visible, et son mouvement « Hail Melon » à Martinsville a été autorisé mais plus tard interdit pour les utilisations futures.

De même, Chastain a déclaré que la ligne après Richmond n’est « pas claire, mais je suis constamment conscient de ce que j’ai l’impression que tout le monde pense ».

« À mon avis, on ne peut pas être trop à contre-courant », a-t-il déclaré à propos de ce qui fait réagir la NASCAR.

Chastain et Dillon semblent suggérer que le franc-parler de Hamlin a peut-être joué un rôle dans la pénalité. Dillon a déclaré que Hamlin avait fait preuve d’un « esprit de jeu » avec ses commentaires sur le podcast « Actions Detrimental » et avait montré que le vétéran savait bien comment faire fonctionner le système.

« Il joue bien et au final, c’est un match », a déclaré Dillon, refusant poliment de donner plus de détails sur ses sentiments à propos de la décision de pénalité. « Je dois faire la même chose en ce moment avec mon approche de tout ce qui se passe. Nous sommes en plein milieu de ce processus. »

Chastain s’est montré plus subtil à propos de la possibilité que la NASCAR soit influencée par le discours public.

« Nous écoutons les gens, nous entendons ceux qui sont bruyants et ceux qui grincent des dents », a-t-il déclaré. « On dirait qu’ils ont de la graisse dans leur poche. »

Dillon n’a pas été le seul à être pénalisé après Richmond. Logano a été condamné à une amende de 50 000 $ pour des actions dangereuses sur la voie des stands lorsqu’il a fait un burnout près de la famille et des amis de Dillon qui marchaient vers la piste alors que les voitures retournaient aux stands.

Logano a reconnu que ce qu’il avait fait était mal, mais a déclaré qu’il avait le contrôle total de sa voiture et qu’il n’avait jamais été en danger de renverser quelqu’un. Il a fait preuve de retenue compte tenu des circonstances, a-t-il ajouté.

« C’est comme si quelqu’un s’introduisait chez vous par effraction et prenait toutes vos affaires, et une minute et demie plus tard, vous les voyez tous faire la fête avec vos affaires dans votre jardin », a-t-il déclaré. « Que feriez-vous ? »

