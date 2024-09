Les pilotes heureux d’être de retour au Mosquito Speedway

L’ovale de terre, qui est désormais officiellement connu sous le nom d’installation d’essai et de réglage du roi des champs, accueille ce week-end le mémorial Wayne Hari « Fall Freezer ».

NOLALU — Kyle Monteith a régulièrement concouru au Mosquito Speedway lorsque la piste accueillait les Thunder Bay Truck Center Dirt Track Nationals, qui ont depuis déménagé au Thunder City Speedway.

Le pilote Midwest Modified (également connu sous le nom de B-Mod) était de retour à Mosquito samedi alors que la piste organisait sa première course compétitive en cinq ans avec le Wayne Hari « Fall Freezer » Memorial de deux jours.

« C’est plutôt cool », a déclaré Monteith peu de temps après avoir roulé avec sa voiture sur la piste dans des tours chauds.

« Cet endroit a toujours eu une place spéciale dans mon cœur, donc ça fait du bien d’être de retour ici. »

L’ovale de terre, qui est désormais officiellement connu sous le nom d’installation d’essai et de réglage du roi des champs, présente de nombreux défis différents par rapport à ceux auxquels les pilotes locaux sont confrontés au cours de la saison à Thunder City.

« Cette piste est beaucoup plus courte et avec une inclinaison plus élevée », a déclaré Monteith.

« C’est drôle de dire ça, mais c’est probablement plus physique parce que vous êtes beaucoup plus dans les virages et vous devez également régler la voiture un peu différemment car c’est une piste plus inclinée. »

Chase Kivi, pilote de deuxième année de Street Stock, l’a découvert le mois dernier lorsqu’il est venu à Mosquito pour l’une des séances de test et de réglage de la piste.

« Mon père (David) a commencé à courir ici en 1994, donc j’étais très excité d’avoir enfin la chance de courir dessus quand ils l’ont rouvert », a déclaré Kivi.

« Le banking ici est évidemment une grande différence par rapport à Thunder City et il n’y a pas grand chose (avant ou arrière) d’emblée. C’est un peu grand ouvert avec quelques freins, ce qui en fait une piste de course amusante.

Le spectacle de deux jours se termine dimanche avec les courses commençant à 13 heures.

Les plans pour la saison de course 2025 seront décidés dans les mois à venir.

« C’est bien d’avoir une deuxième piste sur laquelle aller et j’espère que toute l’équipe ici chez Mosquito pourra faire avancer les choses pour l’année prochaine », a déclaré Kivi.