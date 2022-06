Les pilotes d’United Airlines obtiendront des augmentations de plus de 14% dans un nouveau contrat

Le syndicat représentant les pilotes d’United Airlines a approuvé un accord de principe qui donnerait aux aviateurs des augmentations de salaire de plus de 14%, ce qui en ferait le premier grand transporteur américain à conclure un accord depuis le début de la pandémie de Covid-19 et à fixer la barre pour le reste de l’industrie.

L’accord intervient alors que la compagnie aérienne et d’autres sont aux prises avec une pénurie de pilotes, ce qui, selon certains transporteurs, les a forcés à réduire les horaires de vol. Le contrat fait face à un vote des pilotes de base qui se terminera à la mi-juillet.

Selon l’accord approuvé vendredi, les pilotes obtiendraient plus de 14,5% d’augmentations de salaire dans les 18 mois, selon l’Air Line Pilots Association, qui représente environ 14 000 pilotes United.

La rémunération des pilotes chez United en 2020 variait d’environ 73 000 $ par an pour un premier officier en début de carrière sur le plus petit avion du transporteur à plus de 337 000 $ pour un capitaine de gros porteur, selon Kit Darby, consultant en rémunération des pilotes et capitaine retraité de United. Cependant, le salaire peut varier considérablement en fonction de la fréquence à laquelle les pilotes volent.

L’entente de deux ans comprend également huit semaines de congé de maternité payé, une première pour les pilotes du transporteur. United a déclaré que les femmes représentaient environ 7% de ses rangs de pilotes.

L’accord donne le ton aux négociations avec d’autres grands transporteurs américains, dont Delta Air Lines, American Airlines et Southwest Airlines, alors que les syndicats cherchent à améliorer la qualité de vie après deux ans de pandémie. Certains pilotes disent que les compagnies aériennes ont créé des horaires exténuants pour tirer parti d’un rebond des voyages qui les a fatigués, et certains ont récemment fait du piquetage pour protester contre les conditions.

Dans un message vidéo aux pilotes la semaine dernière, le PDG d’American Airlines, Robert Isom, a déclaré que la société examinerait les accords d’autres transporteurs, y compris ceux de United, et mettrait à jour ses propositions de rémunération une fois que les détails seraient connus.

“Notre équipe sera bien payée et sera payée de manière compétitive. Vous n’allez pas vous laisser distancer par les pairs du réseau”, a déclaré Isom dans la vidéo vue par CNBC.

Les agents de bord et d’autres groupes de travail chez les principaux transporteurs sont également en pourparlers contractuels.

Les difficultés de dotation en personnel des compagnies aériennes se sont aggravées pendant la pandémie. Bien que les compagnies aériennes américaines aient reçu 54 milliards de dollars d’aides salariales des contribuables qui interdisaient les licenciements, les compagnies aériennes ont exhorté de nombreux pilotes à prendre une retraite anticipée et des congés, ce qui a créé un arriéré d’embauche et de formation.

La pénurie de pilotes est particulièrement aiguë chez les transporteurs régionaux, qui desservent souvent des villes plus petites. Deux des transporteurs régionaux d’American Airlines, Envoy et Piedmont, ont déclaré la semaine dernière qu’ils augmenteraient temporairement le salaire des pilotes de plus de 50% pour aider à attirer et à retenir le personnel alors que la concurrence pour les aviateurs s’intensifie dans l’industrie.