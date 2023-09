Les pilotes d’United Airlines approuvent un contrat avec une augmentation allant jusqu’à 40 %

Compagnies aériennes unies Les pilotes ont approuvé un nouveau contrat avec des augmentations de rémunération allant jusqu’à 40,2 % sur les quatre ans du contrat, faisant du transporteur la dernière des trois plus grandes compagnies aériennes américaines à conclure un accord avec ses aviateurs pendant une pénurie dans l’industrie.

L’accord vaut environ 10 milliards de dollars, selon l’Air Line Pilots Association, le syndicat des pilotes. ALPA a déclaré vendredi que le nouveau contrat avait obtenu l’approbation de 82 % des plus de 97 % des pilotes United qui l’avaient voté.

Delta Airlines et Compagnies aériennes américaines les pilotes ont approuvé de nouveaux contrats plus tôt cette année, avec également de fortes augmentations. La pandémie de Covid-19 a fait dérailler les négociations entre les compagnies aériennes, mais les syndicats de pilotes et d’autres syndicats du secteur ont fait pression pour obtenir une augmentation des rémunérations et de meilleures règles de travail depuis que la demande de voyages a rebondi et que l’inflation a grimpé.

D’autres syndicats font également pression pour améliorer les salaires et les avantages sociaux, appelant à des grèves ou à des grèves potentielles lorsque les négociations ne répondent pas aux revendications. Le syndicat United Auto Workers envisage d’étendre vendredi les grèves contre General Motors et Ford Motor à deux usines d’assemblage américaines, a déclaré le président de l’UAW, Shawn Fain.

Plus tôt cette semaine, les scénaristes et les studios hollywoodiens ont finalisé les termes d’un accord mettant fin à près de 150 jours de grève.