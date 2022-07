Les pilotes décrivent la culture toxique et les erreurs des compagnies aériennes

Le chaos qui engloutit de nombreux grands aéroports d’Amérique du Nord et d’Europe depuis le début de l’été n’a pas beaucoup diminué, et les médias et les utilisateurs des médias sociaux continuent de faire état de hordes de voyageurs impatients et de montagnes de valises égarées. Source : Getty Images

Vols annulés. Longues files d’attente. Débrayages du personnel. Bagages manquants. Semble familier? Le chaos qui engloutit de nombreux grands aéroports d’Amérique du Nord et d’Europe depuis l’été n’a pas beaucoup diminué, et les médias et les utilisateurs des médias sociaux continuent de faire état de hordes de voyageurs impatients et de montagnes de valises égarées. Rien que cette semaine, la compagnie aérienne allemande Lufthansa a annulé presque tous ses vols à Francfort et à Munich, bloquant quelque 130 000 voyageurs en raison d’une grève d’une journée de son personnel au sol qui était en grève pour un meilleur salaire. L’aéroport d’Heathrow à Londres et l’aéroport d’Amsterdam-Schiphol – deux des plus grands centres de voyage en Europe – ont réduit leur capacité en passagers et ont exigé que les compagnies aériennes coupent les vols à destination et en provenance de leurs aéroports, ce qui a provoqué la colère des voyageurs et des directeurs de compagnies aériennes. Les transporteurs aux États-Unis ont également annulé et retardé des dizaines de milliers de vols en raison de pénuries de personnel et de problèmes météorologiques. Les compagnies aériennes blâment haut et fort les aéroports et les gouvernements. Lundi, le directeur financier de la compagnie aérienne européenne à bas prix Ryanair, Neil Sorahan, s’est plaint que les aéroports “avaient un travail à faire”.

Valises non récupérées à l’aéroport d’Heathrow. Le plus grand aéroport du Royaume-Uni a demandé aux compagnies aériennes de cesser de vendre des billets d’été. Paul Ellis | AFP | Getty Images

Mais bon nombre de ceux qui travaillent dans l’industrie affirment que les compagnies aériennes sont également en partie responsables des pénuries de personnel et que la situation devient suffisamment grave pour menacer la sécurité. CNBC s’est entretenu avec plusieurs pilotes volant pour de grandes compagnies aériennes, qui ont tous décrit la fatigue due aux longues heures et ce qu’ils ont dit être de l’opportunisme et un désir de réduire les coûts dans le cadre d’une culture toxique de “course vers le bas” qui envahit l’industrie et aggrave le désordre. situation à laquelle les voyageurs sont confrontés aujourd’hui. Tout le personnel de la compagnie aérienne s’est exprimé de manière anonyme car il n’était pas autorisé à parler à la presse.

“Carnage absolu”

“Du point de vue des passagers, c’est un cauchemar absolu”, a déclaré à CNBC un pilote de la compagnie aérienne européenne à bas prix easyJet. “Avant l’été, c’était un carnage absolu parce que les compagnies aériennes ne savaient pas ce qu’elles faisaient. Elles n’avaient pas de plan approprié en place. Tout ce qu’elles savaient qu’elles voulaient faire, c’était essayer de voler autant qu’il était humainement possible – presque comme si la pandémie ne s’était jamais produite”, a déclaré le pilote. “Mais ils ont oublié qu’ils avaient coupé toutes leurs ressources.” Le déséquilibre qui en a résulté a “fait de notre vie un gâchis absolu, tant pour le personnel de cabine que pour les pilotes”, a ajouté le pilote, expliquant comment une pénurie de personnel au sol depuis les licenciements liés à la pandémie de Covid – ceux qui s’occupent des bagages, de l’enregistrement, de la sécurité et plus encore – ont créé un effet domino qui bouleverse les horaires de vol.

Un peu de soupe toxique… les aéroports et les compagnies aériennes partagent un même niveau de responsabilité.

Dans un communiqué, easyJet a déclaré que la santé et le bien-être des employés sont “notre priorité absolue”, soulignant que “nous prenons nos responsabilités en tant qu’employeur très au sérieux et employons nos employés sur des contrats locaux à des conditions compétitives et conformément à la législation locale”. .” L’industrie est désormais entravée par une combinaison de facteurs : ne pas disposer de suffisamment de ressources pour se recycler, d’anciens employés ne voulant pas revenir et de salaires médiocres qui sont en grande partie restés supprimés depuis les coupes budgétaires de l’ère de la pandémie, malgré une amélioration significative des revenus des compagnies aériennes. “Ils nous ont dit, nous les pilotes, que nous avions des réductions de salaire jusqu’en 2030 au moins, sauf que tous les managers sont de retour avec le plein salaire plus des augmentations de salaire pour l’inflation”, a déclaré un pilote de British Airways.

“Divers gouvernements avec leurs restrictions et aucun soutien au secteur de l’aviation” ainsi que les compagnies aéroportuaires sont en grande partie responsables du chaos actuel, a déclaré le pilote, ajoutant que “certaines compagnies aériennes ont profité de la situation pour réduire les salaires, conclure de nouveaux contrats et licencier, et maintenant que les choses sont revenues à la normale, elles ne peuvent plus faire face”. Alors que de nombreux aéroports et compagnies aériennes recrutent et offrent désormais de meilleurs salaires, les programmes de formation requis et les processeurs d’habilitation de sécurité sont également considérablement réduits et dépassés, ce qui entrave davantage le secteur.

“Ils sont choqués, ce qui est incroyable”

Le personnel au sol de British Airways était sur le point de faire grève en août sur le fait que leur salaire complet n’avait toujours pas été rétabli – quelque chose de particulièrement cinglant à un moment où le PDG de la société mère de BA, IAG, a reçu une indemnité de subsistance brute de 250 000 £ (303 000 $). pour l’année. Mais cette semaine, la compagnie aérienne et le syndicat des travailleurs ont convenu d’une augmentation de salaire pour annuler la grève prévue, bien que certains employés disent que ce n’est toujours pas un retour complet à leur salaire d’avant la pandémie.

Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Dans un communiqué, British Airways a déclaré: “Les deux dernières années ont été dévastatrices pour l’ensemble de l’industrie aéronautique. Nous avons pris des mesures pour restructurer notre entreprise afin de survivre et de sauver des emplois.” La société a également déclaré que “la grande majorité des licenciements au cours de cette période étaient volontaires”. “Nous nous concentrons entièrement sur le renforcement de la résilience de nos opérations afin de donner aux clients la certitude qu’ils méritent”, a déclaré la compagnie aérienne. Le PDG d’IAG, Luis Gallego, dont la société est propriétaire de BA, a perdu sa prime de 900 000 £ en 2021 et a pris des réductions de salaire volontaires en 2020 et 2021, et n’a pas reçu sa prime de 2020.

Ils veulent juste que la main-d’œuvre la moins chère produise leurs propres gros bonus et satisfasse les actionnaires.

Un pilote volant pour la compagnie aérienne phare de Dubaï, Emirates, a déclaré qu’un état d’esprit à court terme qui tenait les employés pour acquis avait pendant des années jeté les bases de la situation actuelle. Les compagnies aériennes “étaient heureuses d’essayer de faire baisser les salaires de nombreuses personnes dans l’industrie pendant des années, en supposant que personne n’avait nulle part où aller”, a déclaré le pilote. “Et maintenant que les gens exercent leur droit d’aller ailleurs, ils sont choqués, ce qui est incroyable. Je suis choqué qu’ils soient choqués.”

Un risque pour la sécurité ?

Tout ce stress pour le personnel des compagnies aériennes s’ajoute au problème souvent ignoré de la fatigue des pilotes, ont déclaré tous les pilotes interrogés par CNBC. La limite légale maximale du temps de vol d’un pilote est de 900 heures par an. Mais pour de nombreuses compagnies aériennes, “ce n’était pas considéré comme le maximum absolu, c’était l’objectif d’essayer de rendre la charge de travail de chacun aussi efficace que possible”, a déclaré le pilote d’easyJet. “C’est le gros souci avec nous, c’est que nous avons une culture assez toxique, une quantité de travail démesurée”, a fait écho le pilote d’Emirates. “Tout cela contribue à réduire potentiellement la marge de sécurité. Et c’est une grande préoccupation.”

Tout cela a été combiné avec des salaires bas et des contrats moins attractifs, disent les pilotes, dont beaucoup ont été réécrits lorsque la pandémie a bouleversé le transport aérien. “Un peu une soupe toxique de tout cela, les aéroports et les compagnies aériennes partagent un même niveau de responsabilité. C’est une course vers le bas depuis des années”, a déclaré le pilote d’Emirates. “Ils vont seulement essayer de payer aussi peu qu’ils peuvent s’en tirer en payant.” Un porte-parole d’Emirates Airline a déclaré: “Nous ne transigerons jamais sur la sécurité chez Emirates, et il existe des exigences réglementaires strictes en matière d’heures de repos et de vol auxquelles nous adhérons pour notre équipage d’exploitation. Notre dossier de sécurité, dans les airs et au sol, est l’un des meilleurs de l’industrie.” Ils ont ajouté : “Nous continuons à recruter et à conserver notre équipage volant avec des packages compétitifs, une progression de carrière et d’autres avantages généreux.”

“Course vers le bas”