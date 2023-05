Les pilotes de WestJet font du piquetage avant une éventuelle grève la semaine prochaine

Le risque de chaos dans les voyages commence à sembler certain alors que les Canadiens prévoient de prendre leur envol ce long week-end de la fête de Victoria.

En plus des pénuries de personnel, l’une des principales compagnies aériennes du Canada est maintenant au bord d’un conflit de travail. Plus de 300 pilotes de WestJet se tenaient devant le terminal 3 de l’aéroport international Pearson cet après-midi, avec des piquets de grève similaires à Calgary et à Vancouver avant une éventuelle grève la semaine prochaine.

Les pilotes disent qu’ils en ont assez des mauvais traitements, des mauvais salaires et du taux de roulement élevé du personnel de WestJet.

« Nous sommes prêts à déclencher une grève légale – ou à être mis en lock-out à ce moment-là – mais nous espérons toujours parvenir à un accord », a déclaré le capitaine Chris Tholl, un pilote de WestJet, à CTV National News.

Air Line Pilots Association (ALPA), le syndicat représentant les grévistes, affirme que les pilotes partent à un rythme incroyable, déclarant dans un communiqué de presse que WestJet perd « plus de 30 par mois », ce qui équivaut à un pilote quittant la compagnie aérienne « tous les 18 heures à la recherche d’une meilleure opportunité de travail.

Ils disent que les pilotes acceptent des emplois mieux rémunérés dans d’autres compagnies aériennes, en particulier aux États-Unis, afin d’obtenir non seulement plus d’argent, mais aussi la sécurité de l’emploi et de meilleurs horaires.

« Nous sommes parmi les moins bien payés en Amérique du Nord, sinon dans le monde, et cela doit changer », a déclaré le capitaine Bernard Lewall, président du Conseil exécutif principal de WestJet ALPA, à CTV National News.

Dans une déclaration à CTV News, WestJet affirme qu’elle « s’engage à écouter les préoccupations de nos pilotes » tout en « concluant une entente qui soit compétitive au sein de l’industrie du transport aérien au Canada ».

L’agitation ouvrière survient alors que les compagnies aériennes et les aéroports tentent de rebondir après une année de turbulences dans les voyages, où les longues attentes et les bagages perdus semblaient être la règle et non l’exception.

L’aéroport Pearson, qui s’est classé parmi les pires au monde pour les vols retardés en 2022, a embauché 10 000 nouveaux employés avant la saison estivale chargée des voyages.

« Près de 22 % d’employés en plus par rapport à l’été dernier », a déclaré lundi Deborah Flint, présidente et chef de la direction de l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), lors d’une conférence de presse.

« L’anxiété, l’incertitude, la frustration et le manque de contrôle ressentis par les passagers l’année dernière en sont une que nous n’oublierons jamais. Nous voulons que les Torontois, les Ontariens, les Canadiens et les voyageurs du monde entier sachent que cet été sera très différent et meilleur que l’été 2022. »

Air Canada continue de fonctionner à 90% de son horaire pré-pandémique, mais a déclaré dans un communiqué qu’elle avait « plus de personnel qu’à l’été 2019 et que cela devrait encore contribuer à la résilience ».

WestJet dit qu’elle prévoit embaucher 2 000 personnes de plus cette année.

Mais les experts de l’industrie avertissent que l’embauche pourrait ne pas suffire à nous empêcher de voir une répétition des retards de voyage de l’année dernière, avec tant de variables allant d’un calendrier ambitieux à une pénurie de contrôleurs aériens s’ajoutant aux facteurs qui pourraient entraîner des retards.

« Ce sera un été mouvementé », a déclaré John Gradek, professeur à l’Université McGill, à CTV National News.

« Cela pourrait être désagréable, donc même si Pearson et les aéroports veulent s’assurer que cela ne se reproduise plus, nous n’obtenons pas de répétition, il pourrait y avoir des répétitions. »

Le premier véritable test aura lieu la semaine prochaine avant le long week-end chargé de la fête de Victoria, qui pourrait coïncider avec une grève des pilotes de West Jet. La date limite pour un accord est fixée à mardi prochain.

« Le 13 mai, les pilotes sont prêts à déposer un préavis de grève de 72 heures et s’attendent à la possibilité d’être dans une position légale pour entamer une action professionnelle le 16 mai, si la direction continue de bloquer les négociations », indique le communiqué de l’ALPA.