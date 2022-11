Les pilotes de United rejettent un accord contractuel qui “a échoué”

United Airlines Les pilotes ont rejeté “à une écrasante majorité” un accord de principe qui aurait donné aux pilotes des augmentations de près de 17%, a déclaré mardi leur syndicat, le dernier revers des négociations syndicales mouvementées entre les syndicats et les compagnies aériennes.

L’accord de principe “n’a pas atteint le contrat leader de l’industrie que les pilotes United ont gagné et mérité après avoir mené la compagnie aérienne à travers la pandémie et à la rentabilité”, a déclaré l’Air Line Pilots Association.

Près de 10 000 des quelque 14 000 pilotes de United ont participé, dont 94% ont voté contre l’accord, a indiqué le syndicat.

Les compagnies aériennes et les syndicats ont eu du mal à parvenir à des accords pour de nouveaux contrats de pilotes. Les syndicats recherchent des augmentations et de meilleurs horaires alors que les compagnies aériennes deviennent rentables après une crise pandémique de plus de deux ans.

Delta Airlines les pilotes ont voté pour autoriser une éventuelle grève si la compagnie aérienne et le syndicat ne parviennent pas à un accord, a déclaré leur syndicat.

“Malheureusement, la direction a maintenant adopté une approche attentiste des négociations au lieu de faire avancer l’industrie”, a déclaré le chapitre de United de l’ALPA dans un communiqué.

Le syndicat a déclaré qu’il organiserait des piquets d’information pour encourager l’entreprise à reprendre les pourparlers.

United n’a pas immédiatement commenté.