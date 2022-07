Les pilotes de ligne recherchent de grosses augmentations et des changements plus larges

Il y a un peu plus de deux ans, les pilotes des quatre grandes compagnies aériennes en étaient aux premières étapes des négociations contractuelles. Mais ces efforts ont été essentiellement interrompus par le début de la pandémie. L’industrie s’est concentrée sur la survie, et les compagnies aériennes et les syndicats ont uni leurs forces pour faire pression avec succès sur le Congrès pour obtenir 54 milliards de dollars d’aide en cas de pandémie.

La reprise des voyages a langui jusqu’à l’été dernier, lorsque la disponibilité généralisée des vaccins contre le coronavirus a provoqué un rebond. Les négociations contractuelles ont repris sérieusement cette année.

United et ses pilotes se sont rapprochés le plus d’un nouveau contrat, après avoir conclu un accord de deux ans sur lequel les pilotes voteront cette semaine. Dans le cadre de l’accord, les pilotes recevraient une série d’augmentations qui augmenteraient leur salaire de plus de 14,5% en 18 mois. Ils recevraient également une meilleure rémunération pour les heures supplémentaires et pendant les périodes de forte demande ; huit semaines de congé de maternité payé; une meilleure flexibilité d’horaire; et plus de protections contre le surmenage.

Le mois dernier, American a rendu public sa propre offre aux pilotes, qui correspondait largement à l’accord avec United et augmenterait le salaire de base de près de 17 % d’ici le début de 2024. Cela augmenterait le salaire de base maximal d’un capitaine d’avion monocouloir à 340 000 $ par an. année, alors qu’un commandant de bord d’un avion bicouloir plus gros pouvait gagner jusqu’à 425 000 dollars par an, a déclaré le directeur général de la compagnie aérienne dans un message aux pilotes. L’offre comprendra des primes de signature substantielles si les pilotes l’acceptent d’ici la fin septembre.

Mais le syndicat représentant les 14 000 aviateurs américains, l’Allied Pilots Association, n’a pas été impressionné. Dans un message vidéo aux membres du syndicat, Ed Sicher, son président, a fait valoir qu’il s’agissait « du marché le plus concurrentiel de l’histoire pour les pilotes de ligne qualifiés », et qu’il entraînerait en grande partie des augmentations de salaire favorables. Il a encouragé les membres du syndicat à rester concentrés sur l’obtention de meilleures règles régissant les horaires et les affectations.