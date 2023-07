Les pilotes de la NASCAR Cup Series louent le cadre de la 1ère course de rue au centre-ville de Chicago

CHICAGO (AP) – Avant que NASCAR ne coure au Los Angeles Coliseum en 2022, Kevin Harvick pensait que cela allait être un désastre. Il n’a pas fallu longtemps pour que l’événement le séduise.

À l’approche de la première course de rue de la Cup Series, Harvick garde l’esprit ouvert.

« Passer par tous ces nouveaux types d’événements change en quelque sorte votre état d’esprit quant à la façon dont vous l’abordez », a-t-il déclaré, « parce que vous voyez l’enthousiasme, d’accord, comme vous pouvez le sentir, vous pouvez le voir. »

Après des mois de battage médiatique et de curiosité, la série NASCAR Cup frappe les rues du centre-ville de Chicago dimanche à la fin d’un grand week-end pour le sport qui comprend des concerts et d’autres divertissements.

Le parcours de 12 virages et de 2,2 milles comprend sept virages à 90 degrés. Il existe de nombreuses façons d’avoir des ennuis, y compris les couvercles de trou d’homme et les transitions du béton à l’asphalte et vice-versa. Entrer et sortir de la route des stands devant la fontaine de Buckingham pourrait devenir un problème, et les redémarrages pourraient également être une aventure.

« C’est évidemment étroit dans les sections. Je pense que ça va être un sujet chaud dont il faudra parler », a déclaré Chase Elliott, qui vise sa première victoire de la saison. « Je pense que ça va être difficile de dépasser une fois que tout le monde aura atteint le rythme au moment de la course. Mais j’espère que nous pourrons mélanger les choses et faire des choses différentes.

Alors que les pilotes testaient le parcours samedi lors des essais et des qualifications, et que la série Xfinity courait dans The Loop 121, le bruit des moteurs de stock-car grondait devant les gratte-ciel autour de Grant Park. Des passants souriants sur Michigan Avenue se sont arrêtés et ont utilisé leur téléphone pour enregistrer une partie de l’action à travers une clôture. Certains spectateurs sont montés sur le toit recouvrant un escalier de gare pour regarder de plus près.

Le spectacle des courses au centre-ville de Chicago était exactement ce que NASCAR espérait créer lorsqu’il a conclu un contrat de trois ans avec la ville et annoncé l’événement il y a un an.

« Je pense qu’ils nous ont dit que plus de 80% des fans ici ce week-end seront des gens qui n’ont jamais regardé une course NASCAR », a déclaré Harvick. « Si vous voulez développer le sport, vous devrez faire des choses comme ça. »

La course de rue inaugurale de la Cup Series ramène NASCAR sur un marché convoité pour sa 75e saison. Il a organisé 19 courses de Coupe au Chicagoland Speedway à Joliet, à 45 miles de route du centre-ville, mais il s’est retiré il y a quatre ans.

NASCAR espère que le changement de lieu aidera à attirer de nouveaux fans, à la fois en personne et avec la diffusion NBC. Mais se déplacer au centre-ville met ses conducteurs sur une trajectoire cahoteuse avec peu de marge d’erreur, et un accident dans une zone étroite pourrait provoquer un carambolage à la hâte.

« Je pense que la chose la plus importante est simplement de déterminer vos marques de freinage et où vous pouvez aller un peu plus fort qu’ailleurs, juste à cause des bosses et des différents trottoirs et béton », a déclaré Martin Truex Jr. « C’est la chose la plus importante. »

HISTOIRE

La Chicago Street Race est la 177e piste différente de la NASCAR Cup Series. C’est aussi la 100e course de NASCAR dans l’Illinois.

C’est un retour au centre-ville de Chicago après l’arrêt de la Cup Series à Soldier Field en 1956. Cette course a été remportée par le Hall of Famer Fireball Roberts dans une Pete DePaolo Ford.

RÉINITIALISATION

Truex est en tête du classement des Cup Series avec 576 points, suivi de William Byron et Ross Chastain avec 558 points chacun. Bell et Kyle Busch clôturent le top cinq.

Les 16 premiers du classement accèdent aux playoffs. Harvick, Brad Keselowski, Chris Buescher, Bubba Wallace et Daniel Suárez occupent actuellement les cinq dernières places en séries éliminatoires, mais ils sont tous à la recherche de leur première victoire de la saison.

BOUTS

Kyle Larson est le favori 5-1, selon FanDuel Sportsbook, suivi de Kyle Busch à 6-1 et Truex à 7-1. … Le succès des courses sur route pourrait se répercuter sur la piste de rue à Chicago. Elliott est le leader actif de NASCAR avec sept victoires en carrière sur route, suivi de Truex avec cinq. Tyler Reddick a gagné à Austin et Truex a terminé premier à Sonoma dans les deux courses sur route de la Cup Series jusqu’à présent cette saison.

Suivez Jay Cohen sur https://twitter.com/jcohenap

Course automobile AP : https://apnews.com/hub/auto-racing et https://twitter.com/AP_Sports

Jay Cohen, l’Associated Press