Les pilotes de Hong Kong restaurent une mémoire sur roues : un bus à impériale vintage

HONG KONG – Les piétons se sont arrêtés dans leur élan et ont regardé fixement. Les passagers des véhicules tendaient le cou et faisaient signe de la main. Des écoliers en uniforme couraient comme des paparazzi à la recherche du coup parfait. Ils ont tous été rivés par un bus à impériale de couleur crème avec des garnitures rouge ketchup en haut et en bas qui a fait une embardée le mois dernier dans un terminal à ciel ouvert.

Des bus vintage de cette variété, surnommés “bus à hot-dogs” pour leur manque de climatisation, n’ont pas pris de passagers dans les rues de Hong Kong depuis une décennie. Mais ce double étage strié de suie avec des panneaux manquants et un moteur rouillé avait été restauré avec amour et appartient à deux pilotes, Luca Tong et Kobee Ko, qui n’ont jamais dépassé leur passion d’enfance pour les bus.

Lorsque la pandémie de coronavirus a ancré l’industrie aéronautique mondiale et réduit leurs heures de vol, les pilotes – habitués à piloter des machines plus sophistiquées à 600 miles par heure tout en naviguant dans les cieux – ont mis leurs économies en commun pour remettre à neuf le bus à hot-dogs. Pour eux, c’était une manifestation physique de leur jeunesse dans les années 1980 et 1990, avant que les restrictions pandémiques et une répression politique radicale ne s’emparent de la ville.