Les pilotes de Formule 1 ont eu du mal à échapper aux inondations en Italie après l’annulation du Grand Prix | Nouvelles du monde

Les pilotes de Formule 1 ont partagé leurs histoires sur la façon dont ils ont lutté pour sortir des inondations meurtrières dans le nord de l’Italie après l’annulation du Grand Prix d’Émilie-Romagne de cette semaine.

Neuf personnes ont été tuées et plus de 10 000 évacuées de leurs maisons à cause des inondations, qui ont également forcé la course à être annulée mercredi.

La piste est à côté d’une rivière en crue et le F1 a déclaré vouloir éviter de surcharger davantage les services d’urgence.

Les deux pilotes, Nyck de Vries et Yuki Tsunoda, pilotent tous les deux pour AlphaTauri, basé à Faenza, une ville inondée proche du circuit d’Imola.

Les sauveteurs ont utilisé des bateaux pour transporter des personnes dans les rues inondées de la ville jeudi.

Le pilote néerlandais de Vries a déclaré qu’il tentait de rejoindre l’usine de Faenza mardi soir avant les événements marketing prévus mercredi, mais les routes ont été coupées.

« Faenza est déjà inondée et je ne peux pas me rendre à mon hôtel. Revenir sur l’autoroute n’est pas non plus une option. Coincé dans un petit village avec un hôtel complet », a-t-il posté sur Instagram jeudi.

Il a raconté son expérience avec des photos et des vidéos de routes bloquées par des glissements de terrain.

« Heureusement, McLaren s’est retrouvé coincé là-bas plus tôt et leur cric avant (mécanicien) Frazer a eu la gentillesse de me donner sa chambre. Le lendemain matin, le hall de l’hôtel s’est transformé en un abri d’urgence pour les personnes qui ont été forcées de s’échapper de chez elles pendant la nuit. »

De Vries a déclaré qu’il était finalement rentré chez lui via la ville de Florence après une conduite « aventureuse » sur des routes de montagne.

Il a remercié les habitants qui l’ont aidé dans son voyage.

Image:

De Vries a partagé des photos de routes bloquées par des glissements de terrain



Image:

De Vries a déclaré que le hall de l’hôtel s’était transformé en abri d’urgence. Photos : @nyckdevries



« La ville est fortement impactée »

Son coéquipier Tsunoda, qui a commencé à vivre à Faenza en 2021 pour travailler avec AlphaTauri, a déclaré que la ville avait été durement touchée.

« Après une nuit horrible, la ville est fortement impactée : poussière, boue et odeur d’essence partout », a déclaré mercredi le chauffeur japonais sur les réseaux sociaux.

« Actuellement, les gens ont du mal à trouver de la nourriture et surtout des logements, après que beaucoup ont été évacués de chez eux. »

Image:

Des photos de Tsunoda montrent l’étendue des inondations. Photos : @yukitsunoda0511



Appels aux dons

AlphaTauri a déclaré que son usine n’avait pas été touchée par les inondations et que « tout est fait pour assurer la sécurité de nos employés et de leurs familles ».

L’équipe et ses deux pilotes ont lancé un appel aux dons pour aider les personnes touchées par les inondations.

Image:

Des personnes sont secourues à Faenza. Photo : AP



Image:

Une voiture immergée. Photo : AP



Ferrari, qui a soutenu la décision d’annuler sa course à domicile, a déclaré qu’elle faisait un don de 1 million d’euros (870 millions de livres sterling) aux efforts de secours contre les inondations dans la région d’Émilie-Romagne.

Image:

Les sauveteurs utilisent un canot pour évacuer les personnes à Faenza. Photo : AP



Image:

Un résident enlève la boue et les débris à Faenza



Les équipes et les pilotes soutiennent la décision d’annuler la course

La décision d’annuler le GP d’Émilie-Romagne a été fortement soutenue par des équipes et des pilotes, dont le septuple champion Lewis Hamilton et le champion en titre Max Verstappen, qui mène le classement devant son coéquipier Red Bull Sergio Perez.

La prochaine course sera le GP de Monaco le 28 mai et le GP d’Espagne une semaine plus tard.