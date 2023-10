Les meilleurs pilotes de Formule 1 ont exprimé leur choc face à la possibilité qu’ils soient confrontés à des amendes pouvant aller jusqu’à un million d’euros (1,06 million de dollars) pour violation du « code sportif », après que la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) ait quadruplé la limite.

Le Britannique George Russell a qualifié l’initiative d' »obscène » et d’irréaliste, affirmant que la plupart des pilotes ne pouvaient pas se permettre des amendes aussi lourdes, confirmant que les pilotes se rencontreraient vendredi avant le Grand Prix des États-Unis de ce week-end.

« Peut-être qu’un des pilotes qui a été bien payé serait heureux de payer autant, mais cela semble assez obscène », a déclaré le pilote Mercedes Russell, 25 ans, après avoir révélé qu’il avait perdu de l’argent au cours des premières années de sa carrière en F1. .

Russell et ses collègues ont réagi jeudi soir à une décision prise par la FIA de quadrupler le plafond des amendes pour violations de leur Code sportif, à la suite d’une réunion du Conseil mondial du sport automobile à Genève plus tôt.

La limite était inchangée depuis 12 ans et cette annonce a été un choc pour la plupart des conducteurs.

Russell, directeur de l’Association des pilotes de Grand Prix, a déclaré : « Je pense que c’est assez ridicule qu’un pilote puisse être condamné à une amende d’un million d’euros. Lors de mes premières années en F1, j’avais un salaire à cinq chiffres et j’ai perdu plus de six chiffres la première année, en payant mon entraîneur, mes vols et un assistant.

« Et c’est probablement le cas pour 25 pour cent du réseau. Nous faisons ce que nous aimons, donc nous ne nous en plaignons pas, mais si vous prenez un conducteur d’un an qui perdra probablement plus de 100 000 euros à la fin de l’année, vous lui infligerez une amende d’un million d’euros. Qu’est-ce qui va se passer? »

Il a confirmé que le sujet serait abordé lors du briefing des pilotes de vendredi sur le Circuit des Amériques.

« Nous voulons juste de la transparence et de la compréhension. Les amendes deviennent déjà incontrôlables.»

Le pilote Williams, Alex Albon, a confirmé les difficultés auxquelles les pilotes seraient confrontés.

« Je pense que les gens ne se rendraient pas compte, surtout au cours des deux, trois ou quatre premières années en tant que pilote de Formule 1, que les salaires ne ressemblent en rien à ce que les gens pensent réellement », a-t-il déclaré.

« Ce serait une lourde amende si vous deviez vous endetter pour cela. Nous payons déjà nos super-licences, qui sont déjà extrêmement chères.

« Je ne connais pas de sport où il faut se payer pour y participer. Je pense que cela semble en soi un peu différent de la plupart des sports.

Il a ajouté : « En fin de compte, s’ils veulent porter ce montant à un million, alors ils ciblent en quelque sorte trois ou quatre conducteurs parce que personne d’autre ne peut se le permettre. »

‘Non approprié’

Fernando Alonso, double champion d’Aston Martin, a déclaré qu’il estimait que l’augmentation des amendes « ne semblait pas appropriée ».

« Nous sommes dans un sport qui est déjà considéré comme très élitiste, très fermé », a déclaré Alonso.

« Nous sommes confrontés à des sujets liés à la durabilité et à l’environnement. Nous essayons de faire toute notre part pour devenir plus accessibles.

« C’est un sport pour tout le monde et des choses comme ça, donc quand vous publiez autant de choses, cela ne semble pas bien. »

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton de Mercedes, comme Alonso l’un des pilotes les mieux payés sur une longue période, a déclaré : « S’ils doivent payer une amende d’un million, assurons-nous que 100 % de cette somme va à une cause. .

« Il y a beaucoup d’argent dans toute cette industrie et nous devons faire beaucoup plus pour créer une meilleure accessibilité, une meilleure diversité, plus d’opportunités pour les personnes qui n’auraient normalement pas la chance de se lancer dans un sport comme celui-ci.

« Tant de causes à travers le monde. Donc voilà. C’est la seule façon pour eux d’obtenir ce million de ma part.

Max Verstappen de Red Bull, triple champion nouvellement couronné, a déclaré : « Si toucher un aileron arrière représente 50 km, alors j’aimerais savoir ce qu’est un moulin. »

