Les pilotes de F1 s’unissent alors que Sergio Perez et Lewis Hamilton sont déterminés à aider à expulser les fans abusifs

Sergio Perez a appelé à des interdictions à vie pour les fans abusifs lors des courses de Formule 1 et le septuple champion Lewis Hamilton a exhorté la communauté à s’unir pour éradiquer le comportement grossier mis en lumière lors d’événements récents.

Les pilotes ont été choqués lors du Grand Prix d’Autriche il y a deux semaines lorsqu’un fan a utilisé les médias sociaux pour sensibiliser la F1 au harcèlement endémique, au sexisme, au racisme et à l’homophobie dans les tribunes du Red Bull Ring. La F1 a condamné le comportement quelques heures avant le début de la course et a déclaré avoir discuté des problèmes avec le promoteur de la course ; La déclaration de la F1 n’offrait pas aux fans un mécanisme pour signaler les problèmes pendant la course.

Lisez aussi: Chaleur sur Charles Leclerc pour livrer un triplé Ferrari en France

Alors que la série passait au Grand Prix de France, Perez et Hamilton faisaient partie des nombreux pilotes jeudi qui ont insisté sur le fait que le mauvais comportement devait être résolu avec fermeté.

« Ces fans ne nous représentent pas en tant que sport, ils ne partagent pas nos valeurs et ils ne sont pas les bienvenus ici. Aussi simple que cela », a déclaré Perez de Red Bull. «Nous devrions, espérons-le, les interdire à vie, ne les accueillez plus. Je pense que quelques fans ne devraient même pas être autorisés à embarrasser notre sport comme ça.

Hamilton, qui a été moqué lorsqu’il a écrasé sa Mercedes lors d’une séance d’essais en Autriche, a déclaré que le PDG de la F1, Stefano Domenicali, travaillait sur une solution.

« Nous devons faire plus. Je sais que la Formule 1 et Stefano sont vraiment concentrés sur le fait d’en faire plus et de le prendre au sérieux, surtout après la dernière course », a déclaré Hamilton, qui a ajouté que toute l’industrie devait faire sa part.

« Non seulement nous, le sport, mais (les médias) qui viennent écrire et rapporter ce qui se passe ici. Vos mots sont puissants et vous avez également une responsabilité envers les lecteurs.

La F1 devrait “continuer à prendre position” contre un tel comportement, a ajouté Hamilton, et a noté que le football avait pris des mesures proactives. Le football tente de lutter contre les abus de foule en diffusant des messages anti-discrimination avant les matchs.

“Je pense que le football a fait des choses positives, en ce qui concerne les annonces qu’ils ont faites auparavant”, a déclaré Hamilton. « Chaque équipe, chaque entreprise ici, peut faire plus. Il doit y avoir 1 000 partenaires au sein de l’organisation de la F1, ou des centaines peut-être, et c’est une question de responsabilité envers tous.”

Le chauffeur français Pierre Gasly a accepté l’interdiction à vie de ceux qui abusent des autres.

“Ce que nous avons vu le week-end dernier est triste et je ne pense pas que cela représente la valeur fondamentale de notre sport et des vrais fans”, a déclaré Gasly. « Il devrait y avoir des comptes à rendre pour de tels abus. Je pense que cela revient à l’éducation. Ce n’est pas comme si cela se produisait tous les week-ends, mais ces abus ne devraient jamais se produire sur la bonne voie et si vous vous comportez comme ça, vous devriez être banni.

Le quadruple champion de F1, Sebastian Vettel, a félicité ceux qui ont signalé les abus, qui, selon lui, sont répandus depuis des années, mais sont maintenant mis en lumière par une base de fans plus jeunes connaissant les médias sociaux.

“Je pense qu’il y a eu un changement dans la base de fans. Je pense que nous pouvons tous voir l’excitation suscitée par la Formule 1, un public plus jeune en moyenne venant sur la piste », a déclaré Vettel. «Je pense que les abus ont probablement toujours été là. Je ne pense pas que ce soit correct à tout moment, mais je pense que vous commencez peut-être à voir une génération qui se lève à ce sujet et fait du bruit, et utilise différentes plateformes pour communiquer. C’est formidable de voir que les gens ont le courage de s’exprimer.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que le niveau d’hostilité pourrait s’intensifier, Vettel a répondu qu’il s’agissait davantage d’un cas où cela se révélait davantage.

“Je pense que la vérité, malheureusement, est que cela dure probablement depuis longtemps lors de tous les grands événements sportifs ou grands événements”, a déclaré le pilote allemand. “Il est plus que temps que ces choses changent parce qu’il n’y a tout simplement pas de place pour de telles choses.”

Les fans autrichiens ont applaudi la chute d’Hamilton au Red Bull Ring de Spielberg – où des sections de l’« armée orange » dévouée du champion du monde Max Verstappen ont leur propre tribune. Une semaine plus tôt, Verstappen et son patron de Red Bull, Christian Horner, avaient été hués par une foule pro-Hamilton à Silverstone lors du GP de Grande-Bretagne.

Mick Schumacher et Fernando Alonso ont 17 ans d’écart et sont de générations différentes. Mais ils sont d’accord sur ce point : les entreprises de médias sociaux doivent faire beaucoup mieux pour éradiquer la propagation des abus en ligne qui reviennent ensuite lors d’événements sportifs et ailleurs.

« Toutes sortes d’abus ne sont pas les bienvenus. Je pense que ce n’est pas seulement nous mais aussi les plateformes de médias sociaux qui doivent mieux contrôler cela, donc il n’y a pas de place pour cela », a déclaré Schumacher, 23 ans. « L’adresse est à dès que c’est arrivé. C’est quelque chose qui devrait être inacceptable partout, non seulement dans notre sport mais dans la société.

“Nous sommes en 2022 et nous avons toujours ces problèmes, donc c’est vraiment préoccupant.”

Alonso, double champion de F1, est d’accord.

“C’est un très bon point (sur) les réseaux sociaux”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas seulement les pilotes, les promoteurs ou les équipes, c’est entre tout le monde pour faire de ce sport un meilleur endroit.”

Le comportement agressif des fans ne devrait pas être aussi répandu sur le circuit Paul Ricard du Castellet dans le sud-est de la France. La piste n’est pas un foyer pour les fans de Verstappen ou de Hamilton. Mais le GP de Hongrie suit la France, et l’année dernière, Hamilton a été moqué au Hungaroring à la suite d’un accident dramatique au premier tour avec Verstappen à Silverstone.

Il y a une pause de mi-saison après la Hongrie et la saison reprend en Belgique et aux Pays-Bas, des courses remplies de fans de l’Armée Orange.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.