Les meilleurs pilotes de Formule 1 pourraient être condamnés à des amendes allant jusqu’à un million d’euros (106 millions de dollars) pour violation du « code sportif », après que la Fédération internationale de l’automobile (FIA) a quadruplé la limite jeudi.

Les commissaires de course, qui travaillent indépendamment de la FIA lors des réunions de course, se sont vu accorder des pouvoirs de sanction bien plus importants, à la suite d’une réunion du Conseil mondial du sport automobile (WMSC) à Genève.

L’amende maximale que les commissaires de F1 peuvent infliger vient de quadrupler 250 000 € -> 1 000 000 € La FIA affirme que la limite précédente ne « reflétait pas les besoins actuels du sport automobile » [@fia] pic.twitter.com/HF7vXKEsk0 – RBR quotidien (@RBR_Daily) 19 octobre 2023

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, a déclaré que la précédente limite de 250 000 euros « ne reflétait pas les besoins actuels du sport automobile ».

Dans un communiqué, la FIA a déclaré : « L’ISC (Code Sportif International) avait précédemment déterminé que le montant maximum de l’amende que les commissaires sportifs peuvent imposer est de 250 000 euros.

« Ce montant n’a pas été revu ou modifié depuis au moins 12 ans et ne reflète pas les besoins actuels du sport automobile. »

L’amende maximale dans tous les autres championnats du monde FIA ​​a été fixée à 750 000 euros.

Dans d’autres décisions, le WMSC a déclaré qu’il interdirait les feux d’artifice lors de toutes les réunions de course.

Des fusées éclairantes ont été déclenchées, créant de la fumée qui a dérivé sur le circuit lors de certains événements tandis que les spectateurs du Grand Prix des Pays-Bas 2022 lançaient des feux d’artifice sur le circuit.

« Le conseil mondial a donc approuvé une nouvelle disposition et une nouvelle définition de l’ISC interdisant la possession et l’utilisation non autorisées de pièces pyrotechniques lors des compétitions de la FIA », indique le communiqué.

Ces décisions font suite à des inquiétudes croissantes suite à des événements récents, notamment le Grand Prix du Qatar, où le septuple champion du monde Lewis Hamilton a traversé une piste « en direct » après sa chute.

Il a été condamné à une amende de 50 000 euros dont 25 000 avec sursis. La FIA a déclaré qu’elle réexaminait cette décision, en gardant à l’esprit le statut d’Hamilton en tant que modèle pour le sport.

