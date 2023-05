Les pilotes de F1 ne sont pas impressionnés par les introductions de style américain avant le Grand Prix de Miami

Les organisateurs américains du Grand Prix de Formule 1 de Miami se sont lancés dans une introduction de style showbiz des concurrents avant la course de dimanche, mais les pilotes ont été loin d’être impressionnés par le razmataz.

Avant l’hymne national et le début de la course, le rappeur devenu acteur LL Cool J a présenté les pilotes à la foule avec la meilleure marche de Formule 1 dans la neige carbonique et les pompons scintillants des pom-pom girls des NFL Miami Dolphins.

Bien qu’il ait été clairement conçu pour plaire à la foule du sud de la Floride, le pilote Mercedes George Russell a déclaré que ce n’était pas une préparation idéale pour une course à grande vitesse de 57 tours dans la chaleur.

« C’est distrayant parce que, vous savez, nous étions sur la grille pendant une demi-heure dans toutes nos combinaisons au soleil », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas qu’il y ait d’autres sports dans le monde qui 30 minutes avant de partir sortir pour faire vos affaires que vous êtes là-bas au soleil, toutes les caméras sur vous, et en faire un peu un spectacle.

« Nous en avons parlé en tant que chauffeurs vendredi soir. Tout le monde a des personnalités différentes. Je suppose que c’est la manière américaine de faire les choses, de faire du sport.

« Personnellement, probablement pas pour moi. Mais vous savez, ce n’est que mon opinion personnelle. »

Le champion du monde Max Verstappen de Red Bull, qui a remporté la course, était largement d’accord, affirmant que les attitudes se résumaient à la personnalité et aux préférences.

« Certaines personnes aiment être davantage sous les projecteurs, d’autres non. Personnellement, je ne le fais pas », a-t-il déclaré. « Donc, pour moi, je pense que, naturellement, bien sûr, ce qu’ils ont fait aujourd’hui n’est pas nécessaire. Je préfère simplement parler à mes ingénieurs, marcher jusqu’à ma voiture, mettre le casque et conduire.

«Mais bien sûr, je comprends la valeur du divertissement. Alors oui, j’espère juste que nous n’aurons pas cela à chaque fois parce que nous avons une très longue saison. Nous n’avons donc pas besoin d’une entrée comme celle-là à chaque fois. »

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a admis que la F1 expérimente différentes approches sur ce qui est encore un nouveau marché pour eux, mais a déclaré que de telles innovations devaient tenir compte du désir des pilotes d’une préparation sereine.

« C’est assez difficile pour les pilotes, pour être honnête avec vous, de courir à travers de la neige carbonique et des A-listers qui ne savent probablement pas qui ils sont. Puis jeté dans l’hymne national et censé livrer », a-t-il déclaré.

« Il n’y a pas beaucoup de sports où les athlètes doivent faire ça. Et donc je pense que nous devons être respectueux. »

Mais le septuple champion du monde Lewis Hamilton, qui a embrassé LL Cool J lorsqu’il est sorti, a soutenu cette décision.

« Ils essaient de nouvelles choses, ils essaient toujours d’améliorer la série, et je les soutiens pleinement », a-t-il déclaré.

« J’ai cru que c’étais cool. »

