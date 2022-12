Les pilotes de Delta obtiendraient plus de 30% d’augmentations de salaire dans le cadre d’un nouveau contrat

Delta Airlines et son syndicat de pilotes sont parvenus à un accord préliminaire pour des augmentations supérieures à 30 % sur quatre ans, un accord historique qui pourrait fortement augmenter le salaire des aviateurs dans l’ensemble de l’industrie.

Les syndicats de pilotes et les compagnies aériennes à travers les États-Unis sont en négociations tendues depuis des mois, voire des années, alors que les équipages recherchent plus de rémunération et de meilleurs horaires.

Les pilotes de Delta ont voté en octobre pour autoriser une grève si un accord n’était pas conclu, tandis que les pilotes de plusieurs compagnies aériennes ont fait du piquetage cette année pour exiger des améliorations de contrat. Delta et le syndicat se dirigeaient vers un accord à la mi-novembre, a rapporté CNBC.

Les syndicats se sont plaints des horaires exténuants alors que les voyages ont repris après une crise pandémique. Delta et d’autres transporteurs américains sont à nouveau rentables, mais une pénurie de pilotes formés a entravé la reprise des transporteurs et contribué à la hausse des tarifs aériens. Cela donne également aux pilotes plus de pouvoir dans les négociations contractuelles. La main-d’œuvre et le carburant sont les deux principales dépenses des compagnies aériennes.

“L’accord de principe” conclu par Delta avec l’Air Line Pilots Association est égal à 7,2 milliards de dollars en valeur cumulée sur quatre ans, a déclaré le syndicat aux membres dans un e-mail vendredi soir. Environ un quart de cela est lié à l’amélioration de la qualité de vie.

L’accord prévoit une augmentation de 18 % le jour de la signature du contrat, puis une augmentation de 5 % un an plus tard et deux augmentations de 4 % chacune des années suivantes. Il comprend également un paiement unique de 4 % des salaires de 2020 et 2021 chacun, plus 14 % du salaire de 2022.

“Nous sommes heureux d’avoir conclu un accord de principe pour un nouveau contrat de pilote, qui reconnaît les contributions de nos pilotes au succès de Delta”, a déclaré un porte-parole de Delta dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Tentatives d’ententes à Compagnies aériennes américaines et United Airlines ont échoué jusqu’à présent, mais l’accord de Delta pourrait faire avancer les pourparlers.

“Nous prendrons en compte les accords ratifiés par les autres transporteurs, y compris ceux de United, et mettrons à jour nos propositions de rémunération rapidement lorsque les détails seront connus”, a déclaré le PDG américain Robert Isom dans un message vidéo aux pilotes en juin.

L’accord Delta a déclaré que les taux de rémunération dépasseront les salaires de United et American d’au moins 1% au cours de l’accord, qui doit encore être approuvé par les syndicats et les pilotes.