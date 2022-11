Les pilotes de Delta disent qu’ils sont prêts à faire la grève, mais aucun impact sur les voyages de Thanksgiving n’est prévu

CNN Affaires

Les pilotes de Delta Air Lines ont intensifié leurs pressions pour une meilleure rémunération en insistant sur le fait qu’ils feraient grève s’ils n’obtenaient pas de nouveau contrat.

Avec 96% des membres participant à un vote syndical de l’Air Line Pilots Association, 99% des pilotes de Delta “ont autorisé les dirigeants syndicaux à appeler à la grève, si nécessaire, pour parvenir à un nouvel accord contractuel”, a déclaré le syndicat.

Les pilotes de Delta disent qu’ils travaillent dans le cadre d’un contrat obsolète datant de 2016. L’ALPA indique que les pourparlers contractuels récurrents ont commencé il y a plus de trois ans et que les pourparlers par médiation ont repris en janvier.

Les pilotes d’autres compagnies aériennes – en particulier les transporteurs régionaux – ont négocié des augmentations de salaire substantielles cette année alors que les compagnies aériennes font face à une pénurie de pilotes.

“Nos négociations traînent depuis trop longtemps”, a déclaré le capitaine Jason Ambrosi de la section Delta de l’Air Line Pilots Association dans un communiqué, notant que la compagnie aérienne avait enregistré des revenus “record” au troisième trimestre.

“Notre objectif est de parvenir à un accord, pas de frapper”, a déclaré Ambrosi.

Quitter le travail ne se produira pas immédiatement. L’ALPA dit qu’un conseil de médiation doit d’abord peser sur l’arbitrage, puis entrerait dans une période de «refroidissement» de 30 jours. Cela signifie qu’une grève ne pourrait pas commencer avant la vague de voyages de Thanksgiving.

CNN a demandé au syndicat si une grève pourrait avoir un impact sur les voyages de Noël.

“Les pilotes de Delta ne sont pas en grève, donc ce vote d’autorisation n’affectera pas notre fonctionnement pour nos clients”, a déclaré un porte-parole de Delta dans un communiqué. “Delta et ALPA ont fait des progrès significatifs dans nos négociations et n’ont plus que quelques sections de contrat à résoudre. Nous sommes convaincus que les parties parviendront à un accord juste et équitable, comme nous l’avons toujours fait lors des négociations passées.