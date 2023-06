Les pilotes de ballons transatlantiques attendent dans le sud du N.-B. des vents favorables

Le voyage transatlantique d’un couple britannique en ballon à hélium a duré cinq ans dans la planification, y compris la formation de la Royal Navy sur la façon de survivre à un fossé dans l’océan.

Maintenant, il est suspendu à un bulletin météorologique qui doit venir de la Belgique à la ville de Sussex, dans le sud du Nouveau-Brunswick.

Mike et Deborah Scholes ne peuvent pas décoller tant que le météorologue de leur équipe, qu’ils appellent leur troisième pilote, n’a pas confirmé que les conditions sont favorables pour les transporter sur quelque 3 000 kilomètres au-dessus de l’océan Atlantique jusqu’à quelque part en Europe occidentale.

« J’aimerais descendre en France », dit Deborah, avec un sourire.

Selon le vent, cela pourrait aussi être au Portugal ou en Espagne, mais Mike convient que la France serait bien.

« Leurs champs sont grands », a-t-il dit. « Ils sont sympathiques. Et ils font du bon fromage. »

Oxygène en bouteille, combinaisons de survie et crème anglaise

Les Scholes sont de bonne humeur et confiants que c’est l’année où ils atteindront leur objectif.

Ce vol transatlantique a été repoussé à plusieurs reprises en raison d’obstacles tels que la pandémie, une pénurie mondiale d’hélium et des inquiétudes concernant la santé de Mike. Il a reçu un diagnostic de cancer peu de temps après avoir épousé Deborah en décembre 2021.

Une remorque chargée d’hélium donné se trouve à proximité. Treize réservoirs de propane ont été remplis et sont prêts à chauffer le ballon pour maintenir son altitude.

REGARDER | Chargé et prêt à voler à travers l’océan : Des aérostiers britanniques à Sussex, au Nouveau-Brunswick, attendent que les vents favorables traversent l’Atlantique. Un lancement de ballon retardé par des années est maintenant de nouveau suspendu pour un bulletin météo favorable.

Ils ont du sable pour lest, qui peut également être jeté par-dessus bord au cas où les Scholes auraient besoin que le ballon s’élève rapidement. Ils ont également de l’oxygène en bouteille, ce qui leur permet de respirer facilement au-dessus de 10 000 pieds.

Ils ont des combinaisons de survie dans l’Arctique et une radio VHF, capable d’envoyer des signaux dans le monde entier.

Ils s’attendent à communiquer avec les pétroliers et les avions qui passent. On s’attend également à ce qu’ils restent en contact avec les contrôleurs de la circulation aérienne à Gander, T.-N.-L.

Bill Whalen, maître de lancement, s’appuie contre le ballon Roziere non gonflé attendant d’être gonflé à l’hélium. Whalen aidera les Scholes à décoller lorsque l’équipe sera prête. (Rachel Cave/CBC)

« Nous devons nous enregistrer environ toutes les six heures », a déclaré Mike.

Il y a un banc pour qu’une personne dorme pendant que l’autre surveille. Il y a une glacière pour les boissons, qui peut aussi servir de siège.

Ils ont des cartes, des batteries et des panneaux solaires pour recharger leurs appareils électroniques.

Deborah et Mike sont en attente depuis le 7 juin, attendant de savoir quand ils pourront lancer leur ballon à hélium depuis la Sussex Elementary School dans l’espoir d’atterrir, quatre à huit jours plus tard, quelque part en Europe occidentale, de préférence en France. (Rachel Cave/CBC)

Des paquets de repas, des barres de céréales, du porridge et les préparations pour les sandwichs à la marmelade sont stockés à bord, avec de la compote de pommes et de la crème pâtissière pour une gâterie spéciale.

Et s’ils plongent dans l’Atlantique, leurs combinaisons d’urgence ont des transpondeurs. Il leur a été conseillé de rester près du panier, car le ballon devrait rester à flot et être plus facile à voir depuis les airs.

Pourrait établir 2 records

Le voyage des Scholes au-dessus de l’océan est d’autant plus remarquable qu’ils sont les premiers à dire qu’ils ne sont pas riches indépendamment.

Elle est coiffeuse et possède un salon à Cuckfield, West Sussex.

Mike est un ancien pilote de la Royal Navy, qui a réussi à remporter cinq prix de ballon longue distance et d’endurance avant de perdre la majeure partie de sa vue en 2007 à cause d’une maladie génétique rare.

Si ce voyage réussit, ils établiront deux records. Deborah sera la première femme à commander un ballon à travers l’Atlantique. Mike sera la première personne malvoyante à le faire. Dans le cadre de cette expédition, il collecte des fonds et sensibilise l’association Blind Veterans UK.

Le ballon du couple étant gonflé pour leur vol d’essai en Allemagne en 2020. (Avec l’aimable autorisation de transatlanticballoonchallenge.com)

Les deux aéronautes se disent reconnaissants de tout le soutien qu’ils ont reçu des bénévoles et des passionnés de ballons de la région de Sussex.

Tous deux ont également hâte de se dire au revoir et de se diriger vers un ciel qui sera bientôt non pollué par les lumières de la ville et loin du bruit urbain.

« Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez décrire », a déclaré Deborah. « La plupart des gens, une fois qu’ils sont montés dans un ballon, sont tout simplement émerveillés. C’est une façon fantastique de voyager. C’est assez magique. »