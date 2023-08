Les pilotes d’American Airlines approuvent un accord de travail avec de grosses augmentations

Compagnies aériennes américaines les pilotes ont approuvé un accord de travail édulcoré, faisant du transporteur la deuxième grande compagnie aérienne américaine à conclure un nouveau contrat avec son groupe de travail le mieux rémunéré.

Les plus de 15 000 pilotes d’American bénéficieront d’augmentations immédiates de 21 % avec une rémunération en hausse de plus de 46 % sur la durée du contrat de quatre ans, dont 401 000 cotisations, a annoncé lundi leur syndicat.

Un accord antérieur entre American et le syndicat s’est effondré après que son rival United Airlines et le syndicat de ce transporteur a conclu un accord préliminaire plus riche. Mais American a augmenté son offre le mois dernier.

Les pilotes américains ont voté à plus de 72 % en faveur du nouveau contrat, et le taux de participation a été de 95 %, selon l’Allied Pilots Association. L’accord comprend également des améliorations en matière d’horaires et d’avantages.

Les pilotes ont fait pression sur les compagnies aériennes pour obtenir une meilleure rémunération et des règles de travail alors que l’industrie fait face à une pénurie d’aviateurs à la suite de la pandémie.

« Cet accord aidera American à étendre immédiatement notre capacité de formation des pilotes pour soutenir les avions sous-utilisés et les futurs vols et offrira à nos pilotes plus d’opportunités de progresser dans leur carrière », a déclaré le PDG d’American, Robert Isom, dans un communiqué.

Delta Airlines pilotes ont ratifié une nouvelle entente plus tôt cette année.