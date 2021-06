Les pilotes de chasse CHINOIS se sont affrontés à des avions pilotés par l’intelligence artificielle qui s’en tirent « mieux que les humains » et peuvent les abattre dans des combats aériens simulés.

L’armée de l’air a testé des systèmes d’IA qui ont « aiguisé l’épée » pour les pilotes du pays, ont rapporté les médias chinois.

Les avions pilotés par l'intelligence artificielle peuvent battre leurs rivaux humains

Un chef d’équipe de vol de la brigade de l’armée de l’air de l’Armée populaire de libération et as de la chasse reconnu, Fang Guoyu, a récemment été « abattu » par l’un des avions avancés.

L’adversaire de l’IA a triomphé lors d’une simulation de combat air-air, selon le journal officiel de l’armée chinoise, PLA Daily.

Guoyo a expliqué que même s’il était facile de vaincre l’avion de l’IA au début de l’entraînement, l’IA a appris de son adversaire humain à chaque bataille.

Après avoir montré ses talents de pilote et remporté un round de combat, l’IA est revenue avec vengeance – en utilisant la même technique que Guoyo vient d’avoir et en le vainquant.

Il s'agit de la dernière initiative de la Chine visant à créer la plus grande force aérienne moderne au monde

« C’est comme un pilote numérique » Golden Helmet « qui excelle dans l’apprentissage, l’assimilation, la révision et la recherche », a déclaré Fang, suggérant que son rival axé sur la technologie est similaire aux pilotes extraordinaires qui réussissent dans les concours de combat aérien « Golden Helmet ». .

« Le coup avec lequel vous l’avez vaincu aujourd’hui sera entre ses mains demain. »

Le commandant de brigade Du Jianfeng a déclaré à la publication que les avions pilotés par intelligence artificielle sont de plus en plus intégrés à la formation.

Il a salué sa « compétence à manier l’avion et à prendre des décisions tactiques sans faille ».

Jianfeng a également qualifié l’adversaire de l’IA d’aide puissante pour « affûter l’épée » des pilotes chinois, car elle les oblige à devenir plus innovants avec leur technique.

C’est la dernière étape de la mission de la Chine d’établir une force aérienne moderne qui a la capacité de combattre et de gagner des batailles dans les cieux.

Les jets participent à un combat de chiens simulé et les adversaires de l'IA sont de plus en plus utilisés dans les exercices d'entraînement

Un chef d'équipe de vol d'une brigade de l'Armée de l'air de l'Armée populaire de libération a récemment été « abattu » par l'un des avions d'IA avancés

Ils ont déjà montré une grande démonstration de force de missiles transportés par ses avions de chasse furtifs J-20 en 2018.

Les avions de combat de l’armée de l’air de l’Armée populaire de libération (APL) ont participé à un défilé aérien lors de la grande finale d’un spectacle aérien de six jours à Zhuhai.

Dans une première pour les avions à réaction à la pointe de la technologie, les portes de la baie de missiles ont été ouvertes pendant la cascade pour révéler une cachette dans chaque avion de quatre missiles dans son fuselage et un de chaque côté.

De hauts responsables chinois, selon le Temps mondial, a déclaré que la démonstration montrait la supériorité du J-20 sur les meilleurs avions de combat américains, le F-22 et le F-35.

Dans un article publié sur le site Internet de l’APL, l’expert militaire chinois Song Zongping a déclaré que le J-20 « s’engagera à l’avenir avec des rivaux qui osent provoquer la Chine dans les airs ».

Il a été affirmé plus tôt cette année que les plans de la Chine pour construire l’armée la plus puissante du monde étaient par inadvertance aidés par des universitaires britanniques « à couper le souffle ».

La Chine a présenté ses avions de combat furtifs J-20 transportant quatre missiles en 2018

La recherche sur le brouillage radar, la construction navale, les drones, les matériaux avancés et l’intelligence artificielle fait partie des recherches parrainées par des institutions chinoises au Royaume-Uni, a averti un rapport du groupe de réflexion Civitas.

Une grande partie de la recherche a un objectif civil, mais les chercheurs britanniques semblent ignorer qu’elle pourrait également avoir un double usage pour l’armée et de nombreuses études sont également parrainées par le contribuable britannique par le biais de conseils de recherche, tels que Innovate UK et la Royal Society.

Un chercheur de l’Université de Manchester de la RPC a étudié les revêtements céramiques pour les véhicules hypersoniques avec un grand laboratoire militaire de l’Université centrale du Sud de Chine, indique le rapport.

Les revêtements permettent aux missiles de résister aux températures extraordinairement élevées allant jusqu’à 3 000 °C auxquelles les missiles sont soumis en vol.

À l’Imperial College de Londres, des recherches ont été menées sur les matériaux pour aider la Chine à construire ses propres moteurs de combat furtifs.





Et un chercheur de l’Université de Southampton a travaillé sur de grandes structures flottantes pouvant lancer des avions permettant la projection de la puissance maritime et aérienne.

Robert Clark, membre de la défense à la Henry Jackson Society, l’un des auteurs de l’étude, a déclaré à The Sun Online : « C’est un cas de simple naïveté dans le cas de beaucoup de ces universités.

« Mais c’est à couper le souffle dans sa nature. Les Chinois trouvent cela incroyablement facile.