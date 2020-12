LAS VEGAS: Jon Gruden a joué pour le panier puis perdu par un panier.

Après avoir dit à son équipe de réduire le chrono pour un panier avec 19 secondes à jouer au lieu de marquer le touché que Miami voulait leur donner, Gruden ne pouvait que regarder la défense des Raiders de Las Vegas s’effondrer dans les dernières secondes pour mettre fin à leurs faibles espoirs de séries éliminatoires avec une défaite 26-25 contre les Dolphins samedi soir.

Miami a utilisé son dernier temps mort avec 1:50 pour jouer en protégeant une avance de 23-22 avec les Raiders ayant un deuxième essai au 5. Josh Jacobs a porté au 1 sur le jeu suivant et a glissé vers le bas exprès avant la zone des buts avant Derek Carr a pris un genou en troisième position.

Cela a mis en place le panier de 22 verges de Daniel Carlson avec 19 secondes à jouer, ce qui semblait donner la victoire aux Raiders (7-8).

Je ne regrette pas d’avoir pris un genou, a déclaré Gruden après la cinquième défaite de son équipe en six matchs. Nous voulions donner le ballon aux Dolphins avec le moins de temps possible sans temps mort.

Mais Ryan Fitzpatrick et les Dolphins n’ont pas eu besoin de beaucoup de temps grâce à deux erreurs sur un jeu de la défense des Raiders.

La recrue Damon Arnette a laissé Mack Hollins passer derrière lui et Fitzpatrick a en quelque sorte complété une passe de 34 verges tout en étant entraîné par le masque facial par Arden Key.

La pénalité a déplacé le ballon jusqu’aux Raiders 26, préparant le terrain pour le coup de pied gagnant de Sanders.

Il y a beaucoup de façons de voir cela, mais il reste 19 secondes sur votre propre ligne de 25 verges sans temps mort, a déclaré Gruden, j’ai appelé beaucoup de jeux depuis longtemps, la probabilité d’y parvenir est faible.

Mais la défense des Raiders a eu du mal à arrêter quiconque de manière constante toute la saison et a également échoué dans ce cas.

Vous devez exécuter à la fin du match et terminer en tant que défenseur, a déclaré le secondeur Raekwon McMillan. Nous ne pouvons pas nous mettre dans cette situation. Il n’y a pas d’explication, c’est ce que c’est, nous devons finir.

Il s’agit de la deuxième saison consécutive où les Raiders étaient à la chasse au milieu de la saison, pour s’effondrer au cours du dernier tiers de la campagne.

La saison dernière, les Raiders avaient une fiche de 6-4 avant de trébucher vers la ligne d’arrivée sur un dérapage de 1-5. Cette année, leur première à Las Vegas, les Raiders ont une fiche de 6-3, y compris une victoire à Kansas City contre les champions en titre Chiefs, et sont maintenant embourbés dans une autre glissade 1-5 avec leur finale de la saison à Denver dimanche prochain.

Je ne pense pas que cela les définisse cette nuit ou dans leur ensemble, a déclaré l’ailier serré des Raiders Darren Waller à propos de la défense. Vous devez jouer au football complémentaire et faire confiance à votre défense dans cette situation et c’est ce que nous avons fait. Des choses comme ça ne sont pas caractéristiques de notre défense.

Peut-être pas aux yeux des équipes, mais une semaine après s’être échappé de peu avec une victoire sur les Jets de New York alors sans victoire, la défense des Raiders a été embarrassée par les Colts d’Indianapolis, ce qui a incité Gruden à renvoyer le coordinateur défensif Paul Guenther immédiatement après le match. Quatre jours plus tard, les Chargers de Los Angeles sont arrivés en ville et ont accroché 402 verges à l’unité d’arrêt tout en s’accrochant à une victoire de 30-27.

Ce n’était pas seulement Keys qui avait malmené la pénalité des passeurs qui a coûté le match aux Raiders, mais encore une fois, c’était un secondaire qui laissait trop de place pour que les éliminations de Miamis travaillent, des couvertures gonflées et des pénalités absurdes au mauvais moment.

Nous avons raté quelques plaqués, (Myles Gaskin) s’est échappé, a réussi un touché de 60 verges après avoir marqué et raté le point supplémentaire, et Fitzpatrick donne à ses gars des chances que la plupart des quarts ne prennent pas, a déclaré Gruden. Il est prêt à lancer la balle dans le champ dans des fenêtres étroites. Encore une fois, nous n’avons pas enregistré de chiffre d’affaires en défense, la ruée vers les passes n’était pas assez bonne et il nous a eu.

Les Raiders ont participé aux séries éliminatoires une seule fois au cours des 18 dernières saisons et n’y sont pas arrivés depuis que Gruden est revenu sur la touche en 2018. Les Raiders ont maintenant une fiche de 6-14 de la semaine 11 jusqu’à la fin de la saison au cours de cette période.

___

Plus AP NFL: https://apnews.com/NFL et https://twitter.com/AP_NFL