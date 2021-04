Les tensions sont vives à Brooklyn Center, dans le Minnesota, après que la police a abattu un homme noir lors d’un arrêt de la circulation, apparemment au-dessus d’un assainisseur d’air. L’incident a déclenché des manifestations qui ont sombré dans la violence.

Plusieurs centaines de personnes ont afflué vers le Brooklyn Center PD, protestant contre la mort de Daunte Wright, 20 ans, qui a été abattu par la police lors de ce qui semblait être un contrôle routier de routine dimanche après-midi. La mère de Wright a déclaré aux médias sur les lieux que son fils l’avait appelée alors qu’il était arrêté et a déclaré que c’était à cause d’un assainisseur d’air suspendu à son rétroviseur.

« Tout ce qu’il a fait, c’est avoir des assainisseurs d’air dans la voiture et ils lui ont dit de sortir de la voiture », Dit Katied Wright.

Il est interdit aux conducteurs de suspendre au rétroviseur des objets susceptibles d’obstruer la vue sur la route.

Selon police, les officiers qui ont arrêté la voiture de Wright «A déterminé que le conducteur du véhicule avait un mandat en suspens,» et a cherché à le mettre en détention. On ne sait pas ce qui s’est passé ensuite, la police disant que Wright « Est rentré dans le véhicule, » ce qui a incité l’un des officiers à ouvrir le feu.

Wright a ensuite conduit « Plusieurs pâtés de maisons avant de heurter un autre véhicule, » et a été déclaré mort sur les lieux, tandis qu’une femme occupant le siège du passager a été blessée dans l’accident et a été emmenée à l’hôpital avec des blessures non mortelles.

La mère de Daunte a déclaré que son fils se dirigeait vers un lave-auto lorsqu’il a été arrêté. Elle a également accusé la police d’avoir laissé le corps de son fils gisant sur les lieux pendant des heures.

Les manifestations contre la gestion de l’incident par la police étaient initialement pacifiques, mais ont rapidement dégénéré en violence. Des manifestants auraient jeté des pierres sur des policiers et auraient été filmés en train de sauter sur des voitures de police et de briser les vitres.

Dans le quartier du Brooklyn Center de Minneapolis, la police a tué un jeune de 20 ans #DaunteWright. Des voisins en colère sont descendus sur les lieux, écrasant une voiture de police alors que des officiers blindés se tenaient à proximité. pic.twitter.com/S05Kl9aVuV – Vitalist International (@VitalistInt) 12 avril 2021

Les manifestants ont scandé le nom de Wright, ignorant les ordres de la police anti-émeute de reculer, et ont affronté les agents qui montaient la garde au quartier général de la police.

La police a utilisé des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des éclairs pour tenter de disperser la foule.

SE PASSE MAINTENANT devant le commissariat de police de Brooklyn Center – une grande foule s’est formée après la fusillade par la police d’un homme de 20 ans plus tôt dans la journée. – La police en tenue anti-émeute a utilisé des balles de gaz et de caoutchouc pour essayer de dégager la foule. Plus d’informations ici: https://t.co/qeuNrRn64Opic.twitter.com/ARK3Rs3g5g – MN CRIME 🚨 (@MN_CRIME) 12 avril 2021

Alors que la situation s’aggravait, la police a déclaré le rassemblement illégal, exhortant les manifestants à se disperser.

Les manifestations ont été entachées de pillages généralisés. Des images montrent des pillards saccageant un magasin de chaussures. Ils auraient également fait irruption dans un Walmart.

Le Bureau of Criminal Apprehension (BCA) a ouvert une enquête sur l’incident.La police a déclaré que les agents impliqués dans la fusillade auraient porté des caméras corporelles et que la caméra de bord fonctionnait également.

