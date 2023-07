Les piliers de la société s’effondrent – enseignants, médecins, police… aucun n’est ce qu’il était

LE médecin va se moquer de vous maintenant !

« De la même manière que le Brexit a permis aux racistes », se moque Mike Henley, chirurgien du NHS et pom-pom girl de la grève des médecins, « les candidats à la direction des conservateurs qui se précipitent pour faire la guerre au réveil permettent une autre partie de la vie de l’étang ».

Les enseignants, les médecins et la police ne sont tout simplement plus ce qu’ils étaient Crédit : Alamy

Henley est vice-président du comité des consultants de la British Medical Association et symptomatique de tout ce qui a mal tourné dans sa profession.

Les consultants touchent un salaire moyen de 128 000 £ par an, selon le Department for Santé et protection sociale.

Mais suivant mois, ils sortent pendant 48 heures, exigeant une augmentation de salaire «crédible» après avoir affirmé que les revenus ont chuté de 35% en 15 ans.

S’ils recevaient ce genre d’augmentation, beaucoup seraient payés plus que le premier ministre.

La BMA a informé ses membres qu’ils sont libres d’effectuer des travaux privés les jours de grève.

Donc, le médecin en grève vous verra maintenant – tant que vous avez une assurance médicale privée ou beaucoup d’argent. Kerching, camarade.

Et Mike politiquement motivé a le front d’appeler la vie de l’étang des conservateurs.

Il n’y a pas d’autre profession où vous pouvez être éduqué par le contribuable puis travailler dans une activité lucrative tout en négligeant les personnes mêmes qui ont payé votre formation.

Une certaine gratitude serait appropriée de la part de Mike.

Mais il représente un malaise plus large au-delà de son credo effronté anti-conservateur Corbynista.

Il fut un temps où quelqu’un comme Henley – un chirurgien du NHS basé à Derby – aurait imposé le respect automatique dans la société.

Mais c’est comme si tous les vieux piliers de notre société s’effondraient.

Médecins. Enseignants. La police. Aucun d’eux ne ressemble à ce qu’il était, n’est-ce pas ?

La folie éveillée dans nos écoles permet aux enseignants de se livrer à des élèves trompés qui insistent sur le fait qu’ils sont, euh, des minous.

La police est en proie à des crimes hideux commis par des policiers en service.

Cela rend l’âme malade de penser que Wayne Couzens a utilisé sa carte de mandat et ses menottes pour kidnapper, violer et assassiner Sarah Everard.

Et pourtant, lorsque les crétins verts de Just Stop Oil perturbent notre vie nationale, les flics désemparés sont aussi timides qu’une petite souris d’église.

Pendant le test des cendres au Lord’s, il a fallu Angleterre gardien de guichet Jonny Bairstow pour montrer au vieux Bill perplexe ce qu’ils devraient faire.

De toutes les professions que nous admirons traditionnellement, seules les forces armées conservent encore notre confiance et notre respect.

Mais l’armée a vu ses effectifs passer de 97 000 à 76 000 au cours des dix dernières années et de nombreux vétérans jugent que si l’Argentine envahissait aujourd’hui les Malouines, nous serions incapables de les reprendre.

Toutes nos vieilles certitudes se sont maintenant estompées.

Les enseignants dont la tête est pleine de déchets éveillés ne peuvent pas éduquer nos enfants.

Les flics trop stupides pour faire respecter la loi ne peuvent pas nous protéger.

Le mois prochain, les médecins sortiront pendant 48 heures, exigeant une augmentation de salaire «crédible» Crédit : PA

Et les médecins politiquement motivés déterminés à faire tomber un gouvernement démocratiquement élu ne sont d’aucune utilité pour les 7,4 millions de patients – un record – qui attendent de commencer un traitement hospitalier.

Les 24 000 consultants hospitaliers qui prévoient de faire grève les 20 et 21 juillet ont programmé leur action revendicative pour commencer deux jours après que les jeunes médecins aient terminé une grève de cinq jours.

« Ce que vous pourriez avoir, c’est une situation où des médecins juniors, des consultants, des spécialistes, des médecins spécialisés et des médecins généralistes sont tous en conflit avec le gouvernement à l’approche d’une élection générale », se réjouit le professeur Philip Banfield de la BMA au Guardian. « C’est ce que nous prévoyons. »

Qu’en est-il des malades qui n’ont pas les moyens d’aller dans le privé ?

Peut-être devraient-ils considérer cette grève comme une punition pour avoir voté conservateur – ou simplement pour être pauvre.

Un tel Kari fou sur

KARI-ANN MOLLER, 75 ans, vit au Royaume-Uni depuis qu’elle est bébé mais possède un passeport norvégien.

Même si le nom n’est pas familier, les fans de musique connaîtront le visage, car Kari-Ann était la cover girl du premier album de Roxy Music, la plus grande pochette de disque de tous les temps.

Kari-Ann Moller a été terriblement traitée par les autorités bien qu’elle ait vécu au Royaume-Uni toute sa vie Crédit : document

Elle a été arrêtée à l’aéroport de Bristol en mars et on lui a dit que, après le Brexit, elle avait trois mois pour demander le statut d’établissement européen.

Pourquoi? La Norvège n’est pas membre de l’UE. Lors de deux référendums, en 1972 et 1994, les Norvégiens ont voté pour tenir Bruxelles à distance.

Kari-Ann – mariée depuis plus de 40 ans à Chris Jagger, petit frère de Mick – devrait être la bienvenue dans le pays qu’elle a toujours appelé chez elle.

Kari-Ann est un trésor national. Elle devrait recevoir des récompenses au palais de Buckingham, sans être menacée d’expulsion.

Le combat des nerds est tellement nul

NOUS vivons dans un monde où les combats qui devraient avoir lieu – Oleksandr Usyk contre Tyson Fury, Tyson Fury contre Anthony Joshua, Anthony Joshua contre Deontay Wilder – ne se produisent jamais.

Au lieu de cela, nous obtenons Elon Musk contre Mark Zuckerberg.

Un combat de boxe impliquant Mark Zuckerberg n’est pas celui que nous nous attendons à voir Crédit : AFP

S’il s’agissait de combattants professionnels, Musk (6 pieds 1 pouce) ne serait pas autorisé à partager un ring avec son rival Zuckerberg (5 pieds 7 pouces), propriétaire de Facebook.

Comme ce sont des titans technologiques milliardaires, ils peuvent en fait finir par avoir leur combat en cage tant évoqué.

Malgré son attitude livresque, mon pari est sur Zuckerberg, un fanatique de fitness qui participe à des tournois d’arts martiaux.

Mais quel dommage que le grand combat de 2023 oppose deux nerds d’âge moyen qui devraient être assis sur leurs yachts.

Gaspillage de notre argent

Le ministère de l’Intérieur avoue qu’il pourrait en coûter jusqu’à 169 000 £ pour chaque immigrant illégal à envoyer au Rwanda.

« De l’argent bien dépensé », insiste le gouvernement.

Cela ne me semble pas être de l’argent bien dépensé.

Écoutez, le gouvernement fait de son mieux pour résoudre ce qui est un problème insoluble.

Mais ils se trompent de pays tiers.

Pourquoi persistons-nous dans un schéma dont le bon sens nous dit qu’il est voué à un échec lamentable ?

Même si le plan des migrants rwandais passe un jour devant les tribunaux – peu probable, car jeudi, les militants et les demandeurs d’asile ont remporté un Rechercher de la contestation d’appel contre les plans du gouvernement – 169 000 £ pour envoyer UN immigrant illégal au Rwanda est un gaspillage STARK RAVING MAD de l’argent des contribuables.

Combien leur envoyer 25 milles vers France?

Quelle douche

LE théâtre devient assez rude.

Une femme ivre a été expulsée d’une représentation de Dirty Dancing après avoir uriné dans une cage d’escalier.

« Nous avons entendu des gouttes », rapporte un amateur de théâtre. « Puis je l’ai vue accroupie, les jambes sur les hanches, sur le tapis crème. »

Merde ! Et je me souviens quand ils se sont plaints que les gens chantaient pendant le spectacle.

George, Prince, Jacko et maintenant, s’il te plait pas, Madge

LES grandes icônes des années 80 n’ont pas fait de vieux os.

Il est étonnant de voir combien nous en avons perdu trop tôt. George Michael, mort à 53 ans.

Madonna doit s’en sortir, elle est la dernière icône des années 80 Crédit : AP : Associated Press

Michael Jackson, parti à 50 ans. Prince, à peine 57 ans.

Maintenant, la dernière icône des années 80 restante, Madonna, a été transportée d’urgence aux soins intensifs avec une infection bactérienne – bien qu’elle soit de retour chez elle.

Bon rétablissement, Madge. Vous êtes le dernier de la lignée.