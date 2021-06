Les pigeons voyageurs disparus de Grande-Bretagne ont finalement été repérés

Les pigeons voyageurs disparus de la Grande-Bretagne ont été repérés à Majorque.

Des expatriés stupéfaits de l’île ont déclaré avoir vu certains des oiseaux «fatigués et désorientés».

Les expatriés britanniques ont été stupéfaits lorsqu’ils ont vu certains des pigeons voyageurs disparus «fatigués et désorientés» à Majorque

Le Sun a raconté hier comment cinq mille personnes ont disparu en une seule course samedi – les colombophiles l’appelant leur « pire jour de l’histoire des courses ».

Des milliers d’autres – libérés dans des dizaines d’autres courses à travers le pays – ont également été portés disparus. Mais l’un d’eux a été aperçu alors qu’un expatrié conduisait le long d’une route côtière à Santa Ponsa, au sud de l’île espagnole, jeudi soir.

Il a déclaré: «Nous avons des millions de palombes ici et des pigeons sauvages dans les villes voisines comme Palma, ils sont donc facilement identifiables. J’avais des amis qui élevaient des pigeons.

« Je connais la différence. Celui-ci était un pigeon voyageur. Il était bien entretenu, brillant et soigné. Il était désorienté et fatigué. J’ai arrêté la voiture et elle s’est envolée doucement vers l’herbe au bord de la route.

«Je suis remonté dans ma voiture et j’ai traversé la colline et j’ai vu un autre pigeon sur la route. Ce n’était pas le même.

« Une voiture venant vers elle a dû claquer sur ses ancres pour éviter de la heurter. J’aurais aimé prendre des photos. Ce n’est que lorsque je suis rentré à la maison et que j’ai lu l’article du Sun que j’ai tout reconstitué. »

Cela survient alors que plus de cinq mille oiseaux ont disparu en une course samedi Crédit : Alamy

Les experts pensent que leur «pire jour dans l’histoire des courses» survient après qu’une tempête solaire dans le ciel de la Grande-Bretagne les a fait dévier de sa trajectoire Crédit : Alamy

Quelque 250 000 pigeons ont participé samedi à 50 courses distinctes à travers la Grande-Bretagne. Seulement environ 25 000 ont terminé. Dans l’un des plus grands – de Peterborough, Cambs, au nord-est – plus de la moitié des 9 000 personnes sont portées disparues.

Les experts pensent que le mystère du triangle des Bermudes a été causé par une tempête solaire dans le ciel de la Grande-Bretagne.

Les pigeons voyageurs naviguent en utilisant le champ magnétique terrestre comme système de navigation. Mais cela peut être faussé par une forte activité sur le soleil.