Les pigeons britanniques «se transforment en zombies» à cause d’une maladie mystérieuse qui leur tord le cou et les fait marcher en zigzags

Une maladie MYSTÉRIEUSE infecte les oiseaux britanniques et les transforme en “zombies” lents avec des cous déformés.

Le virus hautement infectieux s’est déjà propagé rapidement chez les pigeons de Jersey et on craint de circuler dans la population d’oiseaux du Royaume-Uni.

Il a touché des populations à Jersey où certains oiseaux ont dû être euthanasiés Crédit : Triangle Nouvelles

Les symptômes horribles de la maladie comprennent des cous déformés, des corps dangereusement minces, et cela enlève à l’oiseau la capacité de voler, de marcher en ligne droite ou de se déplacer rapidement.

Le paramyxovirus du pigeon, également connu sous le nom de PPMV ou maladie de Newcastle, rendra également les excréments de l’oiseau verts et ils risquent de mourir en quelques jours.

D’autres signes à surveiller sont le tremblement ou la paralysie des ailes et des pattes avec une réticence à bouger et à manger.

Un porte-parole de JSPCA Animal’s Shelter sur l’île de Jersey dans les îles anglo-normandes a déclaré: “Il y a eu une augmentation du nombre de pigeons échoués entrant dans le JSPCA Animals’ Shelter au cours des dernières semaines, dont beaucoup ont montré des signes neurologiques comme une torsion du cou, tourner en rond ou être incapable de se tenir debout.

“Ce sont tous des signes de paramyxovirus du pigeon, une maladie virale invariablement mortelle qui peut affecter les pigeons, les colombes et les volailles [where it is known as Newcastle’s Disease].

“C’est une maladie à déclaration obligatoire chez les oiseaux captifs [meaning that suspected cases must be reported to the authorities]mais pas les oiseaux sauvages.

“En plus de présenter des symptômes neurologiques, les oiseaux affectés sont généralement minces et ont des excréments verts.

“Parfois, ils auront également des blessures résultant de leur incapacité à garder l’équilibre ou à bien voler.”

La JSPCA a ajouté que les oiseaux infectés sont euthanasiés rapidement et sans cruauté car ils sont très contagieux.

“La maladie est extrêmement contagieuse et se propage par les matières fécales et autres sécrétions.

“Le virus peut survivre plus longtemps pendant les mois les plus humides et les plus froids, ce qui signifie que les groupes de cas sont plus fréquents à cette période de l’année”, ont-ils poursuivi.

Pour prévenir la maladie, vous pouvez vacciner vos pigeons et vous assurer de pratiquer une biosécurité stricte sur votre enclos, selon Gov.uk.

Il est important d’essayer de prévenir l’infection initiale car une fois qu’elle a incubé, Bird Exotics Veterinary a déclaré: “Le virus ne répond pas au traitement, bien que les soins de soutien d’un vétérinaire puissent réduire la gravité de la maladie et augmenter les chances de survie.”

Alors que les humains ne peuvent pas attraper la maladie, les personnes manipulant des oiseaux infectés peuvent attraper une conjonctivite.

Cela survient alors que plus tôt ce mois-ci, la grippe aviaire a été détectée dans 155 sites à travers le Royaume-Uni et plus de trois millions d’oiseaux ont été abattus.

Des zones de prévention de la grippe aviaire ont été mises en place dans le Norfolk, le Suffolk, certaines parties de l’Essex et l’ensemble du sud-ouest de l’Angleterre.

Les éleveurs de volailles craignent maintenant de plus en plus au sujet de leur bétail et de l’impact sur l’approvisionnement en dinde de Noël.