Les piétons de Los Angeles attendent avec impatience une loi détendue sur le Jaywalking

Son ami Marcus Lopez, un responsable marketing de 24 ans, a accepté. “J’aimerais vivre dans un endroit plus accessible à pied”, a-t-il déclaré. «Je conduis – et je ne devrais certainement pas y être autorisé. Le truc avec LA, c’est que ça oblige les gens qui sont de mauvais conducteurs à conduire. La route est stressante au volant et stressante en tant que piéton. Je veux courir à travers, même quand j’ai le droit de passage, juste pour être à l’écart.

À une table voisine était assise la famille Dorrien : Matt et Alison ; leur bébé de 5 semaines, Miles; et leur terrier Airedale, Ducky. “Nous avons déménagé de Portland, Oregon”, a déclaré M. Dorrien. “C’est vraiment détendu là-bas en termes de jaywalking.”

“Portland respectait plus les marcheurs que les voitures, et vous le ressentiez”, a déclaré Mme Dorrien. “Ici, c’est le contraire.”

Avant sa promulgation, la loi sur la liberté de marcher était soutenue par plus de 90 groupes de défense des piétons, de nombreux partisans y voyant une étape dans un changement culturel vers un état d’esprit axé sur les piétons. “C’est le début de la reprise des rues et de leur recréation pour les gens”, a déclaré Michael Schneider, fondateur du groupe de Los Angeles Streets for All.

Il a ajouté qu’il y avait des travaux à faire sur les infrastructures de la ville pour permettre des interactions plus sûres entre les piétons et ceux qui sont au volant. “Pour le moment, c’est difficile pour les gens qui ne sont pas en voiture”, a-t-il déclaré. « Les systèmes d’éclairage sont conçus pour un maximum de confort dans la voiture. Il y a un manque de contrôle de la vitesse, des passages pour piétons surélevés et un manque d’ombre pour ceux qui marchent.