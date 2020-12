C’était le début de la saison et les jours de John Stones sont apparus comptés à Manchester City.

Le club avait signé deux arrières centraux, le pied droit Ruben Dias et le pied gauche Nathan Ake lors de la fenêtre de transfert estivale pour renforcer ce qui était soudainement devenu la zone la plus faible de l’équipe, et Stones n’avait joué qu’un petit rôle dans le 2019. -20 campagne.

En effet, les choses n’allaient pas bien avec Stones depuis un certain temps, son sang-froid lui manquait, il subissait de graves blessures et il avait également perdu sa place dans l’équipe d’Angleterre, sa dernière apparition internationale revenant en novembre 2019.

Avance rapide de trois mois et Stones, assez remarquablement, a retrouvé son statut de centre de premier choix sous Pep Guardiola dans ce qui a été la défense la plus solide en Angleterre ces dernières semaines.

Il est de retour, a déclaré un Guardiola rayonnant à propos des Stones, 26 ans, après sa dernière excellente performance lors d’une victoire 1-0 à Southampton samedi. Il a parfaitement transformé sa situation.

Il est facile de voir pourquoi Guardiola a été si impressionné. Stones est sans blessure et a disputé six des huit derniers matchs de City, aidant à garder une feuille blanche à chacune de ses apparitions. La seule fois où City a concédé au cours de cette période de huit matchs a été lors du match nul 1-1 à domicile contre West Bromwich Albion, lorsque Stones s’est reposé pour ce qui aurait dû être l’un des matchs les plus faciles de l’équipe.

Surtout, les erreurs ou, plus pertinemment, les défaillances de concentration ont été supprimées. Stones est clairement dans un meilleur état d’esprit et les commentaires de Guardiola avant et après le match contre Southampton, lorsque Stones était à peu près parfait en possession et hors de possession, ont donné un aperçu intéressant du défenseur.

Sa vie personnelle est maintenant réglée, c’est beaucoup mieux, a déclaré Guardiola vendredi. Mon seul conseil pour lui est ce qu’il donne en ce moment, la façon dont il vit sa profession, à quel point il se porte bien son corps, son esprit en tout, il doit le garder pour les 10, 12 prochaines années.

La vie privée de Stones pourrait être la raison de son effondrement depuis la Coupe du monde 2018, alors qu’il partait du centre en Angleterre pour les demi-finales pour la première fois depuis 1990.

Depuis fin 2018, il a vécu une rupture très médiatisée avec une petite amie qu’il a eue depuis l’enfance. Ils ont un enfant ensemble.

Comme il l’a fait vendredi, Guardiola a fait référence à la famille Stones en louant la performance des défenseurs contre Southampton.

Nous sommes ravis, et surtout parce que c’est une personne incroyablement gentille, a déclaré Guardiola. Sa mère et son père doivent être si fiers de la gentillesse qu’il est et sa fille a un père au top.

Stones a dit qu’il s’amusait à nouveau.

Je le suis vraiment », a-t-il déclaré ce mois-ci. C’est bien d’être de retour, d’obtenir ces draps propres, de profiter de ces occasions. C’est ce que j’ai toujours fait, être là-bas et ne pas être assis dans les gradins, assis là à regarder, cela a été frustrant.

Une conséquence de la montée des Stones a été Aymeric Laporte largement considéré il n’y a pas si longtemps comme le deuxième meilleur centre de la Premier League derrière les Liverpool, Virgil van Dijk, généralement sur le banc, bien que ce week-end, il ne soit même pas dans l’équipe de la journée.

L’axe Stones-Dias au centre du dos signifie qu’il n’y a pas de joueur gaucher là-bas pour équilibrer l’équipe en ce qui concerne la distribution du ballon depuis l’arrière, mais Guardiola ne semble pas concerné.

Laporte a débuté pour la dernière fois dans la ligue lors de la défaite 2-0 à Tottenham le 21 novembre, lorsque son erreur de position, il a été attiré sur le terrain, permettant à Heung-min Son de courir et de marquer a contribué au premier but crucial. Il en paie le prix fort, surtout avec Stones qui ne cherche pas à abandonner sa place.

Pour l’instant, Laporte pourrait ne jouer que dans les petites compétitions, comme la Coupe de la Ligue anglaise lorsque City joue à Arsenal en quarts de finale mardi.

Comme Laporte, Stones est un joueur idéal pour une équipe entraînée par Guardiola compte tenu de sa capacité sur le ballon et à sortir de la défense pour lancer des attaques. Il a été signé pour près de 50 millions de livres (puis 65 millions de dollars) devenant le deuxième défenseur le plus cher du monde à peine un mois après que Guardiola ait rejoint à l’été 2016 et a joué un rôle important dans l’équipe de la ville qui a remporté la ligue en 2018 et la conservant. un an plus tard.

Maintenant, c’est comme s’il avait eu une seconde vie à City.

Il est ici depuis plus de cinq saisons et sait exactement ce que vous devez faire, ce qu’il doit faire, a déclaré Guardiola. Malheureusement, il ne pouvait pas le faire les années précédentes, mais maintenant il l’a fait.

Il s’est parfaitement installé dans ce qu’il aimerait, aucune blessure, et a montré sa personnalité avec et sans le ballon.

___

Plus de football AP: https://apnews.com/Soccer et https://twitter.com/AP_Sports

___

Steve Douglas est à https://twitter.com/sdouglas80