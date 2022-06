Les piercings à la langue et aux lèvres peuvent endommager les dents et les gencives

Par Robert Preidt Journaliste de la Journée de la santé

LUNDI 20 juin 2022 (HealthDay News) — Vous vous faites percer la langue ou les lèvres ? Ne soyez pas surpris si votre dentiste en est mécontent.

Ces piercings peut endommager vos dents et vos gencives, un nouvelle étude met en garde.

“Notre étude a révélé que de nombreuses personnes portant des piercings buccaux avaient des poches profondes et des espaces autour de leurs dents, ainsi que des gencives qui reculaient et saignaient”, a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Clemens Walter, professeur à l’Université de médecine de Greifswald en Allemagne. “Ce sont tous des signes de parodontite, également appelée maladie des gencives, qui peuvent entraîner la perte de dents.”

Walter et ses collègues ont analysé huit études portant sur 408 personnes avec un total de 236 piercings à la lèvre et 236 à la langue. Au total, 1 sur 5 a eu plus d’un piercing buccal. Les participants ont déclaré avoir des piercings allant d’un mois à 19 ans, et la plupart des gens portaient des bijoux en métal dans leurs piercings.

Les études ont comparé les dents et les gencives à côté des piercings avec des zones ailleurs dans la bouche.