Les pièges d’un énorme frais de transfert pour signer un joueur

Quand ton club dépense des sommes faramineuses pour recruter un nouveau joueur, c’est tout bon, non ? Faux. L’histoire est jonchée d’un certain nombre de flops coûteux et, même s’ils se lancent, il y a de nombreuses choses à prendre en considération lorsqu’ils s’adaptent à leur nouvel environnement.

Alors, qu’est-ce qui peut être impacté lorsqu’un club dépense des frais de transfert record? Ici, ESPN détaille les pièges potentiels de l’atterrissage d’une jeune sensation pour des frais de transfert énormes.

Dynamique des vestiaires

La nouvelle d’une arrivée très médiatisée sera probablement reçue avec des émotions mitigées au sein de l’équipe actuelle. Certains peuvent craindre qu’un prix exorbitant ne se traduise par un ego à la hauteur, c’est donc au nouveau venu de montrer la bonne attitude pour être rapidement accepté dans le vestiaire.

Si le joueur est déjà largement reconnu et que ses antécédents suggèrent qu’il peut fournir une aide immédiate, l’ambiance sera à l’anticipation positive. Après tout, tout le monde veut gagner des trophées (et la manne supplémentaire des bonus personnels qui accompagnent le succès.) Cependant, si leurs nouveaux coéquipiers doivent recourir à des recherches approfondies sur YouTube ou Google pour déterminer ce que la signature peut apporter à la fête , l’accueil n’est peut-être pas aussi enthousiaste.

Pour ceux qui jouent dans la même position, il y aura naturellement plus d’appréhension car ils pourraient craindre de tomber dans l’ordre hiérarchique. Alors que certains rivaux directs peuvent jeter l’éponge en réponse à une concurrence accrue, d’autres relèveront le défi et amélioreront leur jeu à l’entraînement. Du point de vue d’un club, ce dernier scénario peut créer une énergie et une dynamique positive indispensables.

Impact sur les salaires

De nos jours, les frais de transfert sont largement rapportés avec plus ou moins de précision, et une approximation du salaire offert à une nouvelle star est rarement gardée secrète longtemps non plus. Contrairement aux sports américains où tout est divulgué, théoriquement, dans le football, tout ce qui est stipulé dans un contrat n’appartient qu’au club et au joueur. Cependant, certains termes du contrat – y compris les salaires, les primes ou même des avantages supplémentaires et des ajouts – peuvent être partagés avec désinvolture dans le vestiaire. Bien que les footballeurs de haut niveau regrettent rarement le jour de paie d’un nouveau coéquipier, une arrivée record établira souvent une nouvelle référence pour les niveaux de salaire dans l’équipe.

Si la nouvelle acquisition s’avère utile à la cause dès le premier jour, il y aura peu de plaintes. À l’inverse, il ne faudra pas plusieurs semaines avant que les agents des anciens hauts revenus n’exigent une augmentation à des niveaux similaires si l’impact est lent. Dans le football, les plus performants sur une longue période ont tendance à se hisser au sommet de l’échelle salariale.

Chelsea a signé l’ailier Mykhailo Mudryk sous le nez d’Arsenal pour 70 millions d’euros. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Pression de la salle de réunion

Logiquement, un joueur arrivant pour un montant record est certain de déclencher une attention supplémentaire de la part des propriétaires et du conseil d’administration. Alors que la majorité des clubs les plus dépensiers n’ont pas nécessairement à s’inquiéter de la dépréciation de la valeur de transfert d’un joueur, la plupart des propriétaires verront toujours la signature dans le contexte d’un investissement. Dans le passé, un club devait peut-être dépenser beaucoup moins pour recruter l’un des talents les plus recherchés du football mondial, mais le changement parmi les clubs aisés vers le recrutement des stars de demain plutôt que des noms établis – qui sont souvent indisponibles pour n’importe quel prix – a fait grimper les frais à des niveaux sans précédent.

Bien sûr, la signature du potentiel sur l’expérience apporte un risque supplémentaire et c’est là que cela peut devenir délicat. Naturellement, les responsables des finances pourraient ne pas être aussi préparés à attendre le succès sur toute la ligne – ce qui, en fin de compte, est plus facile à prévoir qu’à garantir – que les personnes connaissant le football qui relèvent du conseil d’administration. La plupart des discours sur les questions de football au niveau senior ayant tendance à tourner autour de la performance des joueurs individuels, ceux qui ont recommandé l’arrivée record n’auront pas à attendre longtemps avant d’être interrogés sur les progrès (ou leur absence) par des membres du conseil d’administration impatients.

La responsabilité s’arrête avec l’entraîneur

Vous imaginez qu’un entraîneur serait sans équivoque en faveur du renforcement de l’équipe, mais une signature à gros prix peut faire ou défaire celui qui choisit l’équipe et même définir sa future carrière.

Alors que certains entraîneurs en chef prospèrent en travaillant avec les meilleurs talents et les grandes stars, une telle signature apporte de nouveaux défis aux autres en termes de gestion individuelle. De plus, il y a une pression supplémentaire de la salle de réunion – aussi subtile soit-elle – pour s’assurer que le joueur est rapidement intégré à l’équipe.

Un entraîneur peut passer des années à essayer de gagner la confiance de son équipe – souvent par le biais d’une rotation soigneuse de l’alignement pour que tout le monde soit heureux – et ce n’est pas quelque chose que vous voulez faire de compromis. Bien que la signature d’un nouveau joueur puisse se faire en quelques jours, le déchargement des hauts revenus indésirables peut prendre des mois et, comme ils restent dans les livres du club, la touche personnelle de leur patron est toujours nécessaire – vous ne savez jamais quand ils pourraient être nécessaires sur le terrain. Dans de telles circonstances, devoir aligner une nouvelle signature coûteuse en raison du prix pourrait générer plus de soucis que de points.

Ayant travaillé avec les noms les plus en vue du jeu, des joueurs comme Carlo Ancelotti du Real Madrid et Pep Guardiola de Manchester City jouissent déjà d’une réputation qui ne reposera pas sur le fait qu’un seul joueur coule ou nage, quels que soient les frais de transfert payés. Cependant, en cas d’échec, un entraîneur moins établi est susceptible d’être accusé de ne pas être en mesure de gérer des talents d’une certaine stature.

La réalité est que si un gros transfert s’avère être un succès, ce n’est pas nécessairement dû à l’entraîneur-chef – après tout, ce n’est pas plus que ce à quoi on devrait s’attendre compte tenu de l’argent en jeu – mais si le joueur ne répond pas aux attentes , alors un patron inexpérimenté court le risque d’être tenu pour responsable.

Le joueur n’a peut-être même pas été le choix n ° 1 de l’entraîneur-chef dès le départ et il peut avoir eu d’autres cibles préférées basées sur des besoins immédiats plutôt que sur une valeur potentielle ou future. Néanmoins, la tâche de l’introduction transparente repose sur une seule personne : l’entraîneur-chef.

Ainsi, alors qu’à première vue l’arrivée d’une signature à succès semblerait être un rêve, les subtilités de la sélection d’équipe, la gestion individuelle et la politique intra-club peuvent en faire plus une marche sur la corde raide.