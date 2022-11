Les pièges du discours du président de la FIFA avant la Coupe du monde au Qatar

DOHA, Qatar – La citation d’ouverture du président de la FIFA Gianni Infantino lors de la première conférence de presse de la Coupe du monde a fait la une des journaux, à juste titre. “Aujourd’hui, j’ai des sentiments très forts, aujourd’hui je me sens qatari, aujourd’hui je me sens arabe, aujourd’hui je me sens africain, aujourd’hui je me sens gay, aujourd’hui je me sens handicapé, aujourd’hui je me sens travailleur migrant”, a déclaré Infantino. “Bien sûr, je ne suis pas Qatari, je ne suis pas Arabe, je ne suis pas Africain, je ne suis pas gay, je ne suis pas handicapé. Mais j’en ai envie, parce que je sais ce que cela signifie d’être discriminé, d’être victime d’intimidation. “

Puis il a cité sa propre histoire sur la croissance du fils de parents qui avaient émigré du sud pauvre de l’Italie vers la Suisse, ainsi que le fait qu’enfant, il avait été victime d’intimidation pour ses cheveux roux et ses taches de rousseur.

En ce qui concerne ses propres objectifs de relations publiques, celui-ci sera difficile à battre. Infantino a peut-être voulu dire ses mots comme un geste de solidarité et d’inclusion, mais ils sont apparus comme maladroits, grossiers et offensants. Une expérience en tant que minorité discriminée (immigrants italiens dans la Suisse d’après-guerre et – je suppose – enfants aux cheveux roux et aux taches de rousseur) n’est pas la même que la discrimination et l’expérience des autres minorités. Surtout quand vous êtes blanc, homme, européen, non handicapé et hétérosexuel.

Le monologue d’une heure d’Infantino dans Q a abordé les droits de l’homme, la discrimination et le mélange de sports et de politique. Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Inutile de dire qu’il existe une énorme différence entre l’expérience des travailleurs migrants népalais et bangladais au Qatar et dans d’autres pays du Golfe (ainsi qu’ailleurs) et celle d’un Italien qui grandit à Brigue, en Suisse, à moins d’une heure de route de la frontière italienne. Une frontière que vous n’avez pas besoin de “visa de sortie” pour franchir, contrairement aux travailleurs migrants qui, jusqu’à il y a sept ansavaient souvent besoin d’une autorisation pour quitter leur emploi au Qatar et rentrer chez eux.

À certains égards, nous sommes déjà venus ici. Infantino a donné une conférence de presse lors de la Coupe du monde 2018 en Russie portant l’un des polos distribués aux bénévoles du tournoi en signe de reconnaissance et de solidarité pour tous ces travailleurs non rémunérés qui ont donné de leur temps pour le bien du football. En tant que visuel et en tant que concept, cela aussi s’est retourné contre lui parce que la plupart comprennent qu’un gars debout à l’extérieur d’un stade dans un dossard dirigeant la circulation n’est pas la même chose qu’un homme en costume qui est grassement payé pour livrer une Coupe du monde.

Au Qatar, la conférence de presse a pris une tournure inhabituelle à la fin lorsque le directeur des relations avec les médias de la FIFA, Bryan Swanson, a pris la parole pour déclarer : “Je suis assis ici en tant qu’homosexuel au Qatar. Nous avons reçu l’assurance que tout le monde sera le bienvenu et Je crois que tout le monde le sera. Juste parce que [Infantino] n’est pas gay, ne veut pas dire qu’il s’en fout. Il fait. Vous voyez le côté public et je vois le côté privé.”

C’est à peu près sans précédent pour une personne chargée de la communication, dont le travail dans les conférences de presse consiste généralement simplement à décider qui peut poser des questions, de faire une annonce aussi personnelle. Mais ce fut une conférence de presse extraordinaire. Et tandis que le monde se concentrera sur les malaprops d’Infantino, il y a un autre angle à cela. Quelle que soit la prétention de la politique, de la religion et de la moralité à ne pas faire partie de la conversation autour du sport, elle a maintenant disparu. Cela convient probablement à Infantino et à ceux qui veulent que la FIFA soit considérée comme une sorte d’agent positif du changement.

Heck, il y a quelques jours lors de la réunion du G-20 à Bali, en Indonésie, Infantino a appelé à un cessez-le-feu dans le conflit russo-ukrainien pendant la Coupe du monde. Il a parlé de la façon dont il avait utilisé son influence politique organiser des vols directs d’Israël à Doha où Palestiniens et Israéliens seraient assis côte à côte. Il a rappelé à tous que, sous sa direction, la FIFA a inséré toutes sortes d’exigences en matière de droits de l’homme pour les nations souhaitant se porter candidates à la Coupe du monde. (Il n’est pas clair si la version actuelle du Qatar les respecterait, mais il est assez évident que la version 2010 ne le ferait pas).

Il a déclaré que non seulement le Qatar avait-il déjà remporté la Coupe du monde réforme importante des pratiques de travail (salaire minimum, amélioration des conditions de travail et de sécurité et suppression de la kafala système, avec son “visa de sortie” de facto), mais il irait également plus loin, citant ses efforts pour mettre en place un bureau permanent de l’Organisation internationale du travail des Nations Unies à Doha (pour surveiller le traitement des travailleurs) ainsi que la possibilité de un fonds d’héritage de la Coupe du monde qui pourrait renforcer l’indemnisation des travailleurs blessés au travail.

jouer 1:49 James Olley résume un discours remarquable du président de la FIFA, Gianni Infantino, dans lequel il a dénoncé “l’hypocrisie” des nations critiquant le Qatar.

Si Stanley Rous, l’un de ses prédécesseurs à la présidence de la FIFA et l’homme qui a refusé de soutenir le boycott de l’Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid il y a une soixantaine d’années parce que « la politique et le sport ne doivent pas se mélanger », avait entendu cela, il aurait probablement été consterné par le dépassement. Pourtant, c’est là où nous en sommes et c’est probablement un meilleur endroit que lorsque nous nous enfoncions la tête dans le sable et prétendions que le sport existait dans une sorte de vide de divertissement, éloigné du monde réel.

La plupart des gens dans le monde peuvent convenir, par exemple, que les travailleurs migrants doivent être traités de manière décente. C’est une valeur acceptée et universelle. Droits LGBTQIA+ ? Dans de nombreux pays oui, dans d’autres, comme le Qatar, pas tellement, peut-être parce qu’il y a des racines religieuses et culturelles à la discrimination, celles qui étaient autrefois monnaie courante dans le monde.

Et lorsque vous y pénétrez, vous vous rapprochez inconfortablement du troisième rail de la religion et de la moralité, ce qui n’est généralement pas un bon endroit pour le président d’une organisation mondiale.

En effet, lorsque Infantino s’y est rendu lors de son discours, il est tombé dans un autre écueil lorsqu’il a évoqué le temps qu’il avait fallu aux nations occidentales pour “faire des progrès” sur des questions telles que les droits LGBTQIA+ et même le suffrage universel (femmes à Appenzell, Suisse n’a obtenu le droit de vote qu’en 1990).

Tout ce qui précède est vrai, mais le problème est que lorsque vous le définissez comme un progrès, vous dites implicitement que ceux qui ne partagent pas ces points de vue sont “en retard” et “en retard”. L’argument “ça nous a pris beaucoup de temps, ils finiront par nous rattraper” convient aux progressistes mais risque de contrarier les gens qui, pour une raison quelconque, pourraient le considérer – à tort, à mon avis – comme une décadence.

En fait, dans le même discours, il a déclaré que l’Europe n’était pas en mesure de donner des « leçons de morale » et qu’elle devrait plutôt s’excuser « pour les 3 000 prochaines années » pour ses actions passées (vraisemblablement une référence au colonialisme et à l’exploitation de beaucoup du reste du monde). Mais croire que les membres de la communauté LGBTQIA+ ne devraient pas être discriminés n’est-il pas fondamentalement une « leçon de morale » sur la façon dont vous devriez traiter les autres êtres humains ?

jouer 2:16 En 2014, E60 s’est rendu au Qatar pour y rendre compte du sort des travailleurs migrants. Ce printemps, ils y sont retournés pour voir ce qui avait changé, et ce qui n’avait pas changé, au cours des huit dernières années.

Ensuite, il y a eu la réponse qu’il a donnée à une question sur l’Iran, qui affronte l’Angleterre lundi, et la répression gouvernementale des femmes et la répression violente contre les dissidents. Cela a frappé près de chez nous parce qu’Infantino a mené la pression pour que l’Iran autorise les femmes dans les stades à regarder le football masculin il y a quelques années, annulant une interdiction de longue date.

Ici, il ressemblait à Stanley Rous, disant que c’était deux équipes qui jouaient au football, pas deux régimes. Et qu’agir contre l’Iran serait injuste, à moins que “vous ne pensiez que 80 millions d’Iraniens sont tous mauvais”. S’il y avait eu un Russe dans la salle, cette personne aurait pu dire : “Cela signifie-t-il que vous pensez que 145 millions de Russes sont tous mauvais ? Parce que vous avez interdit à la Russie de se qualifier pour la Coupe du monde après que mon gouvernement a déclenché une guerre avec l’Ukraine.”

Vous pouvez voir le raisonnement d’Infantino. La Russie a fait l’objet d’une résolution de l’ONU condamnant l’invasion, les abus de l’Iran n’ont pas été traités de la même manière et, aussi horribles soient-ils, restent une affaire intérieure, n’affectant pas directement les autres nations. Avoir des fans de l’Iran – dont beaucoup sont issus de la diaspora iranienne et fortement opposés au régime – peut en fait mettre en lumière ce qui se passe là-bas. Et, bien sûr, il y a la realpolitik : l’Iran est là et ils démarrent dans 48 heures.

Infantino aurait pu dire n’importe laquelle de ces choses. Il ne l’a pas fait. Il est allé avec l’angle “pas tous les Iraniens” qui, à la lumière de l’absence de la Russie, semblait sourd.

Les mots d’Infantino parlent d’autre chose. Il peut être un politicien dans le sens où il occupe un poste élu et, de toute évidence, est assez doué pour obtenir le soutien de la plupart des 211 pays membres de la FIFA dans le monde. En effet, il se présentera sans opposition à la réélection du président de la FIFA ce printemps.

Là où il n’est certainement pas un politicien, c’est dans la communication avec les médias – et, probablement, les fans dans leur ensemble – d’une manière qu’ils comprennent et à laquelle ils peuvent s’identifier. C’est ainsi que vous vous retrouvez avec l’extraordinaire conférence de presse de samedi. Comme me l’a dit un observateur de longue date de la FIFA : “L’essence n’éteint généralement pas les incendies.” Il est également vrai que – que ce soit parce que la FIFA tient ses promesses pour la plupart de ses membres ou parce que la barre avait été placée si bas par le régime corrompu avant qu’Infantino ne prenne le pouvoir en 2016 – Infantino pourrait tout aussi bien porter une combinaison ignifuge.