Les pièges d’achat en ligne utilisés par les vendeurs, expliqués

Les détaillants en ligne ont toutes sortes d’astuces pour inciter les consommateurs à acheter plus et plus rapidement. Les gens qui créent ces trucs n’essaient même pas vraiment de les cacher.

Une recherche rapide sur Google révèle toutes sortes de spécialistes du marketing faisant la publicité de leurs outils pour aider les commerçants à augmenter leurs ventes. Ils proposent des comptes à rebours qui sont “un excellent moyen de créer de l’urgence et d’encourager les acheteurs à acheter vos produits” et des compteurs à faible stock qui utilisent des “déclencheurs psychologiques” pour déclencher un sentiment de rareté et augmenter les ventes. Certaines entreprises proposent aux vendeurs des outils pour montrer combien de personnes ont ajouté un article à leur panier, l’ont commandé ou l’ont regardé, et elles sont ouvertes au fait que ces chiffres peuvent être réels ou aléatoires, comme dans, inventés.

Un site Web de voyage vous indique qu’il ne reste que trois chambres d’hôtel à un certain prix avant vos prochaines vacances, ou une plateforme de commerce électronique vous indique que vous n’avez que 10 minutes pour acheter cette robe dans votre panier. Les vendeurs et les spécialistes du marketing savent que fomenter une sorte de peur de passer à côté vous poussera en effet à agir, que ce soit vrai ou non. Il en va de même pour afficher les notes et les avis, pour marquer quelque chose comme étant le meilleur vendeur, pour indiquer que quelqu’un d’autre dans votre réseau a déjà acheté le même article. Parfois, ce qui vous est montré est réel, parfois non, et souvent, il est impossible de savoir ce qui est réellement le cas.

“C’est une sorte d’acheteur averti”, a déclaré Harry Brignull, un expert en expérience utilisateur qui a suivi la conception trompeuse, souvent appelée “modèles sombres”, pendant plus d’une décennie et travaille actuellement sur un livre sur le sujet.



Sara Morrison de Recode a fait un explicatif complet sur les modèles sombres en 2021 que je vous encourage fortement à lire, mais essentiellement, ce sont des tactiques de conception qui visent à pousser les utilisateurs dans certaines directions. Par exemple, lorsque vous allez vous inscrire pour un essai gratuit et que vous ne remarquez pas qu’une case est déjà cochée pour renouveler moyennant des frais, ou une annonce contextuelle qui apparaît là où le bouton “fermer” est presque impossible à trouver. Pour nos besoins actuels, je vais me concentrer sur les modèles sombres tels qu’ils s’appliquent aux achats en ligne – la façon dont les vendeurs et les sites Web vous incitent à acheter plus, à acheter plus rapidement et peut-être à ne pas trop penser à toute la mascarade. Il est très rare que quelque chose soit réellement rare sur Internet, sauf, par exemple, les billets Taylor Swift.

“Si tout le monde le fait et que personne n’est condamné à une amende, ce serait un peu stupide de [businesses] de ne pas le faire », a déclaré Brignull. “L’utilisation d’une conception trompeuse est une décision rationnelle des entreprises qui essaient simplement d’être rentables.”

Ce profit peut se faire au détriment d’une décision peut-être un peu plus impulsive que ne l’aurait souhaité le consommateur.

Un bref aperçu de la psychologie des achats en ligne

La grande majorité des décisions d’achat que nous prenons sont inconscientes, ce qui signifie que nous ne sommes pas pleinement conscients de ce qui motive nos actions. Les spécialistes du marketing ont des montagnes de tactiques à jouer là-dedans et dans nos biais cognitifs, ou des tendances dans notre pensée qui ne correspondent pas entièrement à la logique ou à la raison objective. “Tous ces petits coups de coude cognitifs jouent sur les préjugés que nous avons, et nous ne savons généralement même pas qu’ils ont fonctionné”, a déclaré Jason Goldberg, responsable de la stratégie commerciale de la société de publicité Publicis.

Il est très rare que quelque chose soit réellement rare sur Internet

La preuve sociale est un puissant facteur de motivation; les gens font confiance et copient les actions qu’ils pensent avoir été prises par d’autres. Dans l’espace d’achat en ligne, cela se traduit par vouloir acheter des choses parce qu’elles ont des notes et des critiques, des questions et des réponses, et l’apparence d’être un vendeur à grande vitesse ou populaire sur les réseaux sociaux et parmi les pairs. Goldberg a déclaré que les notes et les critiques, en particulier, sont parmi les principales corrélations avec les ventes de nouveaux produits – et le nombre de critiques peut faire plus de différence dans les ventes que de savoir si ces critiques sont bonnes ou mauvaises, car les gens sont enclins à des choses qu’ils considèrent comme populaire. “Un truc de 4,3 étoiles avec 10 000 avis sera bien meilleur qu’un truc de 3,3 étoiles avec 10 000 avis, mais un truc de 3,3 étoiles avec 10 000 avis pourrait se vendre un peu mieux qu’un truc de 4,0 avec six avis”, a déclaré Goldberg. La qualité des critiques est importante, mais la quantité l’emporte toujours. Les fausses critiques sont également un problème persistant.

Les gens sont motivés par la valeur et la conviction qu’ils obtiennent un accord, y compris s’ils pensent qu’ils ont un délai serré pour obtenir ledit accord. C’est en partie pourquoi les événements commerciaux tels que Amazon Prime Day, Black Friday et Cyber ​​​​Monday fonctionnent – le marketing de la rareté permet aux consommateurs de savoir que ces ventes ne seront pas là pour toujours. (Il convient de noter que plusieurs experts à qui j’ai parlé pour cette histoire m’ont dit que le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday ne sont en effet pas les jours qui offrent les meilleures offres, économiquement.)

Au fil des ans, les entreprises de commerce électronique sont devenues de plus en plus efficaces pour inciter les consommateurs à dépenser. Ils ont réduit les frictions, facilitant l’achat en un clic ou deux, et identifié d’innombrables façons de faire croire aux gens que s’ils n’achètent pas immédiatement, ils vont manquer. Les spécialistes du marketing savent également qu’une fois qu’ils vous auront dans la porte virtuelle et qu’ils auront vos informations à portée de main, il vous sera plus facile de vous vendre à l’avenir. “La valeur à vie du client est une réalité à laquelle les gens passent beaucoup de temps à réfléchir”, a déclaré Jeremy King, vice-président senior et responsable de l’ingénierie chez Pinterest. “Comment puis-je obtenir cette première vente afin que je puisse vous commercialiser pour toujours?”

Un motif sombre est en quelque sorte dans l’œil du spectateur (de plus, personne ne fait vraiment attention de toute façon)

Ce qui compte comme un schéma sombre et ce qui est simplement un marketing intelligent dépend de la personne à qui vous demandez. Le motif sombre d’une personne peut être considéré comme l’interface utilisateur utile d’une autre personne (bien que cette dernière personne puisse être un vendeur). Généralement, la ligne tombe entre ce qui est vrai et ce qui est un mensonge. “Chaque fois que vous n’êtes pas honnête, c’est un schéma sombre”, a déclaré Sucharita Kodali, vice-président et analyste principal chez Forrester. “Si vous êtes honnête, je pense que cela ne fait que mettre en valeur les attributs du produit.”

En septembre, la FTC a publié un rapport sur les modèles sombres qui comprenait un certain nombre de tactiques de commerce électronique qui comptent, y compris les faux messages d’activité (indiquant qu’un certain nombre de personnes regardent un produit en même temps), les faux messages de faible stock et des comptes à rebours “sans fondement” qui disparaissent et se réinitialisent. Dans une déclaration à l’époque, le régulateur a déclaré que le rapport visait à mettre en évidence ses efforts pour “lutter contre l’utilisation de schémas sombres sur le marché” et à réitérer son “engagement à prendre des mesures contre les tactiques conçues pour tromper et piéger les consommateurs”.

Tout cela semble très bien, mais tous les experts à qui j’ai parlé pour cette histoire ont dit qu’il y avait peu d’inconvénients pour les vendeurs à utiliser ce genre de tactiques de conception trompeuses et de modèles sombres, qu’ils mentent ou non. Il y a de fortes chances qu’ils n’aient pas d’ennuis.

“Mon Dieu, la FTC n’a pas les ressources nécessaires pour poursuivre des choses qui sont des violations majeures de la loi sur les soins de santé – la dernière chose sur laquelle elle va se concentrer est le commerce électronique”, a déclaré Kodali.

“Le coût est faible si vous vous faites prendre”

“Les faux prix sont illégaux dans la plupart des endroits, la fausse rareté n’est pas très illégale”, a déclaré Goldberg.

“Le risque est faible, le coût est faible si vous vous faites prendre, et la marge bénéficiaire sur ces choses est élevée”, a déclaré Brignull.

Si les vendeurs sont vraiment préoccupés par l’idée d’entrer dans l’eau chaude, il existe de toute façon des moyens de contourner l’urgence et la rareté. Bien sûr, c’est peut-être la dernière chambre d’hôtel disponible pour 100 $ la nuit, mais il y en a 10 autres disponibles à 101 $.

Ne magasinez pas ivre (et autres conseils pour éviter les pièges du e-commerce)

Le fait est que les entreprises de commerce électronique et les spécialistes du marketing sont très, très bons pour nous inciter à acheter des choses. J’aime penser que je suis un acheteur relativement avisé, et le reportage de cette histoire était la première fois que je réalisais que ces petites notifications me disant que 15 personnes ou quoi que ce soit regardaient le même forfait vacances que moi en ligne pourraient ne pas être vraies.

Il existe certaines contre-tactiques que les consommateurs peuvent utiliser pour essayer d’éviter de se faire avoir.

“Il y a une quantité choquante de commerce électronique qui se produit après la fermeture des bars”

Tout comme vous ne devriez pas aller à l’épicerie affamé, vous ne devriez pas acheter en ligne lorsque vous êtes pressé. Mettez quelque chose dans le chariot et laissez-le reposer pendant une journée, puis décidez si vous en avez encore besoin. (Certes, un e-mail peut très bien apparaître dans votre boîte de réception vous rappelant que l’article est toujours là, cette fois avec une remise de 10% ou un délai, essayant de vous pousser à acheter.) Il est toujours utile de comparer les prix pour faire sûr que vous obtenez réellement l’affaire que vous pensez que vous êtes. Goldberg a également noté qu’il fallait éviter de faire du shopping lorsque vous êtes, par exemple, dans un état altéré. “Il y a une quantité choquante de commerce électronique qui se produit après la fermeture des bars les vendredis et samedis soirs”, a-t-il déclaré.

Pour garantir la qualité des produits, vous devez faire vos devoirs, a déclaré Kodali, et reconnaître que vous ne pourrez peut-être pas faire confiance à toutes les critiques que vous voyez. “Il existe des ressources expertes pour certaines catégories, comme Consumer Reports pour les biens durables. J’aime Wirecutter pour beaucoup de produits aléatoires », a-t-elle déclaré.

King, qui a également passé du temps chez eBay et Walmart, a souligné que les meilleurs prix ne viennent pas nécessairement autour du Black Friday ou du Cyber ​​​​Monday, mais plutôt lorsque les entreprises de commerce électronique tentent de vider leurs entrepôts. “C’est là que vous pouvez trouver des offres incroyables”, a-t-il déclaré.

Pourtant, dans une certaine mesure, il est impossible d’éviter tout le temps tous les pièges des achats en ligne – il y a une raison pour laquelle ils fonctionnent. Savoir à quoi faire attention aide, mais seulement pour un temps limité, car encore une fois, la plupart des décisions d’achat que vous prenez sont inconsciemment.

« Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les gens donnent toujours le meilleur d’eux-mêmes. C’est très facile de tirer des tours de base sur les gens », a déclaré Brignull. “C’est comme glisser sur de la glace – ça va attraper des gens.”

Nous vivons dans un monde qui essaie constamment de nous duper et de nous duper, où nous sommes toujours entourés d’arnaques, grandes et petites. Il peut sembler impossible de naviguer. Toutes les deux semaines, rejoignez Emily Stewart pour examiner toutes les petites façons dont nos systèmes économiques contrôlent et manipulent la personne moyenne. Bienvenue à La grande pression.

