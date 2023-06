Tu sais ce que c’est!

De retour à nouveau avec les pièges à soif les plus chauds de la semaine au milieu d’une multitude de manigances de célébrités, y compris Saweetie et JA confirmant leur bayship Bompton, Damson Idris défendant son PDA « grinçant » avec Lori Harvey, SZA s’ouvrir sur ses colossaux gâteaux ‘ctrl’, Megan toi étalon apparemment voir un nouveau boo de football, Latte lien avec Cardi B pour ‘Put It On Da Floor Again’, et bien plus encore.

Comme promis, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec YungMiami la faisant revenir dans la série après être sortie avec Diddy et avoir fait la promotion de leur nouveau single « Act Bad ».

Caresha s’est assis sur le terrain avec le magnat de Bad Boy, 53 ans, lors du sixième match de la finale de la NBA Eastern Conference 2023 au Kaseya Center de Miami.

Diddy & Yung Miami dans le bâtiment pour le Game 6 !#NBACelebRow pic.twitter.com/s0O2pCrQWa – NBA (@NBA) 28 mai 2023

Leur dernière observation survient après que Diddy a emmené Caresha dans une virée shopping Chanel dans un sketch viral pour son single « Act Bad ».

Dans les visuels voyants, Miami accumule une grosse facture au magasin de luxe sur les sous de son « sponsor » Diddy alors qu’elle détient des piles d’argent et que la piste joue en arrière-plan.

Quelques jours plus tard, Diddy a sorti la vidéo de l’hymne d’été de cette année qui « tourne autour du concept de s’amuser et d’embrasser une énergie intrépide et sans vergogne ».

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Jordyn Woods fournir de la chaleur avec Marcheur d’été et Chloé Bailey nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Shenseea, Bérénice Burgoset Kayla-Nicole alors régalez vos yeux de ces beautés et savourez la dernière portion de viandes et de friandises du jour sur le pouce.