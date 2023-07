Tu sais ce que c’est!

De retour à nouveau avec les pièges à soif les plus chauds de la semaine parmi les titres de célébrités à la mode, y compris la star de TikTok pop-corn Pinkydoll bouleversant les réseaux sociaux, Chloé Bailey bawwwmourant son premier carnaval de Sainte-Lucie, D-Nice difficile de lancer son baeship avec Ma femme et enfants étoile Jennifer Freeman, Quavo se mettre à l’aise avec son nouveau boo Erica Fontaineet beaucoup plus.

Comme promis, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Chloé Bailey faisant son retour dans la série après avoir mis le feu au carnaval de Sainte-Lucie.

Le chanteur « Have Mercy » a appliqué une pression avec un enroulement de hanche hypnotique avec un côté de CAKE tout en faisant la fête avec le seul groupe VIP entièrement premium de Sainte-Lucie en une sacrée foiseeee remplie de belles personnes, d’ondes positives et d’un temps magnifique.

https://twitter.com/KBLover_X/status/1681370876015673345

Selon son site officielSainte-Lucie « s’anime du 1er au 19 juillet au son du segment Dennery, de la soca, du calypso et du steelpan imprégnant les rues.

Fêtez de l’aube à la tombée de la nuit avec les meilleurs artistes locaux, régionaux et internationaux, pour vous préparer à la route. Notre culture défile en grand avec l’esprit du vieux mas jusqu’à la couleur et la splendeur de nos costumes.

Le carnaval de Sainte-Lucie est une expérience. C’est de la culture pure, du vaval pur, de l’ambiance pure !

https://twitter.com/AlphaQ18/status/1681345840168812564

La mise en scène théâtrale de Bailey au carnaval est survenue quelques jours seulement après qu’elle a fermé la scène au Broccoli City Music Fest à Washington, DC

L’événement animé a attiré de grands noms, dont GloRilla, Coco Jones, Kéké Palmer, Brent Faiyazle Filles de la villeet plus encore tout au long des deux jours de festivités qui élèvent le style de vie.

ELA ! Chloe Bailey interprète « Have Mercy » au Broccoli City Fest. 💚 pic.twitter.com/WfeshN1ctR – Chloé x Halle en ligne (@cxhonline) 15 juillet 2023

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Bretagne Renner fournir de la chaleur avec Royaume de Jada et Erica Fontaine nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Summerelle, Mulan Hernandezet Joe Buddenc’est boo Shadee Monique nous vous invitons donc à profiter de notre dernière collection de pièges à soif haut de gamme sur le dos.