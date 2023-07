Faites-vous plaisir !

De retour à nouveau avec les pièges à soif les plus chauds de la semaine au milieu des titres de célébrités à la mode, y compris Janelle Monae ranger un TIZZY Internet à l’EssenceFest, Kéké Palmerest dérangé bébé papa Darius Jackson se faire draguer pour l’avoir ombragée Huissier robe de résidence, Missy Elliot illuminant NOLA avec sa fête d’anniversaire étoilée, et bien plus encore.

Comme promis, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Megan toi étalon la faisant revenir dans la série après avoir fermé la scène Essence Fest.

La rappeuse en tête des charts a clôturé le week-end avec un mélange de succès qui plaira à la foule allant de son 2018 Tina Neige EP pistes jusqu’en 2022 Traumazine.

Après avoir ouvert avec « Her », Meg s’est adressée directement à la foule de chaudasses qui ont lutté contre la circulation et les températures torrides pour la voir grésiller sur scène.

« Vous savez que je viens de Houston mais j’adore venir à la Nouvelle-Orléans, je suis prêt à manger, je suis prêt à me secouer le cul, je suis prêt à me présenter au Motherf *** g Essence Festival ! » a déclaré Megan à la foule bondée au Caesars Superdome de NOLA.

À la manière traditionnelle de Hot Girl Meg, elle a également eu un moment où elle a amené des fans sur scène pour une session de twerk et trois groupes différents de filles ont applaudi « Do It On The Tip ».

Dans une tournure surprise, l’autoproclamée « free a ** motherf ***er » Janelle Monaé est également montée sur scène tout juste après sa performance ESSENCE qui a fait la une des journaux et a encouragé les filles à continuer.

Meg a poursuivi son spectacle en frappant 8 temps avec ses danseurs alors qu’elle rappait « Freak Nasty », « Simon Says », « Megan’s Piano », « Big Ole Freak » et « Cry Baby ».

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Lori Harvey fournir de la chaleur avec YungMiami et Glace Épice nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Seraya, Chloé Baileyet Tori Brixx et nous vous invitons donc à profiter de notre dernière collection de pièges à soif haut de gamme sur le dos.