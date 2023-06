Ouf la loi !

De retour à nouveau avec les pièges à soif les plus chauds de la semaine au milieu des titres de célébrités bourdonnants, y compris YK Osiris se faire traîner pour avoir agressivement essayé de s’embrasser Sukihana sans son consentement, Dwyane Wade révélant pourquoi il a commencé à faire 50/50 sur les factures avec Gabrielle Union, Michael Jai Blanc presque kerfuffling lors d’une projection de Le noircissement, K. Michelle lancer durement sa carrière dans la musique country en tant que « Puddin » et bien plus encore.

Comme promis, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec YungMiami la faisant revenir dans la série après avoir semé l’hystérie lors de ses questions-réponses virales avec les fans.

La rappeuse de City Girls a (encore) tendance après avoir répondu à toutes sortes de questions personnelles, y compris des demandes curieuses sur son projet en cours avec didy.

« Si tu tombais enceinte de Diddy, le garderais-tu? » a demandé un fan. Caresha a simplement répondu: « Ouais. »

Elle a également révélé qu’elle et Diddy avaient eu leur premier rendez-vous chez Tootsies.

Malheureusement pour les fans de City Girls, Caresha n’avait pas exactement de détails concrets sur un nouvel album qu’elle a taquiné ces dernières semaines.

« Quand recevons-nous l’annonce officielle de l’album? » a demandé un fan. « Fin de ce mois ou début du mois prochain ? » « Chili idk ne me demande pas s ** t fr », a répondu le rappeur.

Chili idk ne me demande pas de merde fr ! https://t.co/lMc9N6FE7T – YungMiami (@ YungMiami305) 15 juin 2023

Un autre adepte a demandé: « Quelle est votre meilleure chanson, film ou sur le bas bizarre? ou celui qui est sur le nouvel album. Caresha a répondu: « Celui qui est sur l’album lordddddtttt ma bouche. »

Celui qui est sur l’album lordddddtttt ma gueule 🤭🤭 https://t.co/pkwjxeVZAF – YungMiami (@ YungMiami305) 15 juin 2023

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Cardi B fournir de la chaleur avec L’amour de l’Inde et SZA nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi l’énergie des gros méchants de et Bérénice Burgos, Minou chinoiset Ayisha Diaz nous vous invitons donc à profiter de notre dernière collection de pièges à soif haut de gamme sur le dos.