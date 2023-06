Heure du piège de la soif

De retour à nouveau avec les pièges à soif les plus chauds de la semaine au milieu d’une multitude de nouvelles de célébrités, y compris Banques Azealia se faire traîner pour des commentaires « méchants » sur le décès de Jacky Oh, star de cinéma pour adultes Moulins Moriah exposer pro baller Sion Williamson, Misa Hylton Mauvais garçon dynamitage didy après son fils Justin Peignes‘ arrestation, Khloe kardashian prétendant qu’elle ne se remettra pas avec Tristan Thompsonet beaucoup plus.

Comme promis, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec SZA la faisant revenir dans la série après avoir parlé de ses colossaux gâteaux ‘ctrl’ dans ELLE Magazine.

SZA exhibant ses courbes (2023) pic.twitter.com/NioW4V1f2e – AuxGod (@AuxGod_) 31 mai 2023

La chanteuse (dont les fans ont loué le « meilleur BBL » à Hollywood) a récemment été présentée dans Magazine ELLE Numéro de musique de juin/juillet 2023 à propos de sa première tournée d’arène, de la tenue de son travail au plus haut niveau, de son approche de sa position et de sa méfiance à l’égard de la renommée.

« Même si je gagne un tas de Grammys, ça n’a pas d’importance », a déclaré SZA. « Ce serait si cool. Mais je ne serais pas du tout surpris non plus si je n’en gagnais aucun. Parce que c’est comme ça que ça se passe.

Ailleurs dans l’interview, elle a expliqué avoir subi un lifting des fesses brésilien, ce qu’elle a confirmé sur la chanson titre de son palmarès. SOS album.

« Je traite mes fesses comme un sac à main », a déclaré SZA. « C’est juste là pour améliorer quoi que ce soit d’autre. Et c’est pour ça que je l’ai payé, parce que ça marche tout seul.

Elle s’est également assurée de noter que la décision de se faire opérer était la sienne et non le résultat d’une tentative de se conformer aux normes de l’industrie.

« J’ai toujours voulu un très gros cul avec moins de temps de gym », dit-elle. « Je n’ai pas succombé à la pression de l’industrie. J’ai succombé à mes propres yeux dans le miroir et je me suis dit, non, j’ai besoin d’un peu plus de **.

Sza a obtenu le meilleur bbl du monde. pic.twitter.com/RL7nDOuzcu – Renard saphique de Slayicia 👄💋💄 (@slayicia) 10 décembre 2022

Comme indiqué précédemment, SZA a laissé tomber une ligne en disant: « Si classique, qu’un ** si gros, ça a l’air naturel, ça ne l’est pas. » Plus tard, elle a réitéré que ses ébats étaient plus ronds en raison de la chirurgie sur la chanson « Conceited », en chantant;

«Je viens de faire refaire mon corps, je n’ai aucune culpabilité à ce sujet. Je viens d’entendre votre avis, j’aurais pu m’en passer.

Lire l’intégralité de SZA ELLE Magazine fonctionnalité ICI.

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine Rubis Rose fournir de la chaleur avec Jordyn Woods et Joie Chavis nous donner ce dont nous avions besoin.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Jayda Cheaves, La La Anthonyet Bérénice Burgos nous vous invitons donc à profiter de notre dernière collection de pièges à soif haut de gamme sur le dos.