Tu sais ce que c’est!

De retour avec les pièges à soif les plus chauds de la semaine au milieu des gros titres de célébrités, notamment Swifty frappé Travis Kelce confirmant apparemment son Tay-Tayship, Nia Long criant Ime UdokaNom de la prétendue maîtresse de, dévoilement de la NFL Huissier en tant que prochain artiste du Super Bowl, Ashanti et Mya rappelant à tout le monde qu’ils sont 40-FINE, et bien plus encore.

Comme promis, nous avons compilé des produits étourdissants dignes de s’évanouir (et nos célébrités préférées qui piègent la soif) avec Ke Ke Palmer la faisant revenir dans la série après avoir sournoisement esquivé les questions sur l’état de sa relation avec le bébé papa déclenché par Usher Darius Jackson.

https://instagram.com/keke/?img_index=1

Lors d’une apparition sur Aujourd’hui avec Hoda et JennaPalmer est devenu Neo complet dans le La matrice lorsqu’on lui a demandé si elle était toujours huée avec son bébé papa après leur séparation présumée.

« Vous n’essayez pas de vous y lancer ! Ils l’essaient sur le Aujourd’hui spectacle », a-t-elle plaisanté. « Nous voulons savoir si vous êtes heureux », a insisté Hager, ce à quoi Palmer a répondu : « Oui, la vie est belle. Je n’ai que de la gratitude, honnêtement. Sérieusement. »

Quand Kotb a appliqué une petite pression en demandant si cela signifiait de la gratitude « pour la relation… ? Palmer a déclaré : « Vous n’essayez pas d’être précis ! »

« Je vais prendre une page du livre de ma copine Beyoncé : occupez-vous de vos affaires », a répondu Keke.

La nouvelle maman a également révélé qu’elle se sentait « plus sexy que jamais » après avoir accueilli son fils. Léodis Andrellton en février.

«Je me sens tellement autonome», a-t-elle déclaré aux co-animateurs. « Votre corps a fait quelque chose de fou ; vous donnez naissance à un corps. Ainsi, toutes les insécurités ou la conscience de soi que j’avais auparavant ont vraiment disparu parce que, comme, chérie, j’ai fait quelque chose d’incroyable.

Keke Palmer dit à Hoda et Jenna qu’avoir un bébé lui donne « une énergie différente ». Jetez un œil à leur conversation sur la maternité et la confiance en soi : pic.twitter.com/CqzCoPkYtV – AUJOURD’HUI avec Hoda & Jenna (@HodaAndJenna) 25 septembre 2023

Les fonctionnalités de la compilation de cette semaine Ashanti fournissant de la chaleur avec Rubi Rose et Bérénice Burgos donner ce qui doit être donné.

Il y a aussi une grande énergie de méchant venant de Draya Michele, Joie Chaviset Charlotte somptueux nous vous invitons donc à profiter de notre dernière collection de pièges à soif haut de gamme.