Vous avez travaillé dur toute la semaine. Tu mérites.

De retour avec les pièges à soif les plus chauds de la semaine au milieu des gros titres de célébrités, notamment Jeezy demander le divorce de Jeannie Mai, Teyana Taylor annonçant sa séparation d’avec Iman Shumpert, Lil Kim se disputant avec EBONY Magazine à propos d’une couverture controversée, Rihanna et A$AP Rocheux Riot Rose, le petit garçon qui révèle Rih, Paul Mur tendance concernant sa transformation en Paulden Wallinksi, Kim K. et Odell Beckham, Jr.. prétendument « traîner ensemble » Entraîneur principalLes Buffaloes du Colorado ont survécu à une quasi-perturbation, et bien plus encore.

Comme promis, nous avons compilé des produits étourdissants dignes de s’évanouir (et nos célébrités préférées qui piègent la soif) avec Saweetie la faisant revenir dans la série après avoir servi l’énergie du méchant Bedrock aux VMA.

La rappeuse « My Type » a dominé le tapis rose avec sa robe Area FW23 Couture inspirée des Flintstones qui a fait sensation. très réactions mitigées alors qu’elle co-animait l’avant-spectacle des VMA.

POURQUOI Saweetie a porté des accessoires en os roses au lieu de n’importe quoi d’autre, elle seule le sait, mais ils ont suscité des réactions hilarantes sur Internet.

« Fille, on va à Bedrock? » pic.twitter.com/CfOweYTUXs – Porch Nigga de J^T^via (@itsKARY_) 12 septembre 2023

Ce choix de mode douteux survient après qu’elle ait été stupéfaite lors de plusieurs manifestations lors de la Fashion Week de New York, qui ont fait ressortir tout le monde et leur maman élégante.

L’un de ses looks les plus en vogue a été conçu par LaQuan Smith qui a présenté sa collection Printemps/Été 2024 lors d’un défilé de stars au Skylight du Lower East Side à Essex Crossing.

Les fonctionnalités de la compilation de cette semaine Ashanti fournissant de la chaleur avec Brandi Kelly et Ellie l’impératrice donner ce qui doit être donné.

Il y a aussi une grande énergie de méchant venant de Kris Étés, Ambre Dymeet Dulce Lune nous vous invitons donc à profiter de notre dernière collection de pièges à soif haut de gamme.