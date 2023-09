Tu sais ce que c’est!

De retour avec les pièges à soif les plus chauds de la semaine au milieu des gros titres des célébrités, notamment les Video Music Awards bourrés de manigances de MTV, Saweetie déroutant les réseaux sociaux avec des accessoires roses aux VMA, Ashanti confirmant son canoodleship ravivé avec Nelly, Lori Harvey et les fashion girlies époustouflantes de la Fashion Week de New York, et bien plus encore.

Comme promis, nous avons compilé des produits étourdissants dignes de s’évanouir (et nos célébrités préférées qui piègent la soif) avec CardiB la faisant revenir dans la série après avoir abandonné une autre collaboration applaudissant des gâteaux avec BFF qui rebondit Megan toi étalon.

Le duo dynamique s’est réjoui de faire de la magie sur « Bongos » lors de leur YouTube Live avant la première vidéo.

Cardi a dit qu’elle était excitée mais nerveuse à l’idée d’aborder le genre de funk et de musique dominicaine Dembow qu’elle aime.

« C’est quelque chose que j’écoute mais pas quelque chose que je fais », a-t-elle expliqué.

C’est le fait que Megan a dit en gros qu’il n’y avait personne d’aussi authentique que Cardi. Ces autres filles la traitaient vraiment mal et je déteste ça. Elle ne devrait pas être la seule fille dans une industrie comme celle-ci, mais les femmes sont nulles, alors voilà. https://t.co/KLEkcjROBD – M. (@thespicexqueen) 8 septembre 2023

Après avoir écrit quelques couplets, le morceau n’est tout simplement pas apparu suffisamment sans une fonctionnalité. Malgré les conseils de travailler avec un autre artiste latin, Cardi savait que cela ne serait pas complet sans que Thee Stallion ne bénisse ce morceau.

« J’entends Megan là-dessus ! Et dès que j’ai récupéré les couplets, je me suis dit : « Tu vois ? Je vous l’ai dit à tous, négros ! »

Le rythme « Bongos » sortait également de la zone de confort de Meg, mais elle n’a jamais peur des défis.

«J’étais tellement heureux quand j’ai reçu la chanson parce qu’elle ne ressemble à rien de ce qui est sorti en ce moment. Et j’ai l’impression que cela m’a mis au défi de rapper d’une manière différente. Je n’ai jamais rappé sur un rythme comme celui-ci. Je me suis dit : « Oh, elle veut que je mette les pieds dedans ! » Je peux faire ça pour elle », a expliqué Meg.

cette partie où Meg et Cardi discutent de leur amitié a été pour moi le point culminant de ce live. mes favoris pic.twitter.com/2RcWltXDAH — ♡🦇 (@sadhotgirI) 8 septembre 2023

Regardez l’intégralité de la conversation de Cardi B et Megan Thee Stallion ci-dessous.

Les fonctionnalités de la compilation de cette semaine Draya Michele fournissant de la chaleur avec Inde Amour et Ellie l’impératrice donner ce qui doit être donné.

Il y a aussi une grande énergie de méchant venant de Daalischus, Amirah Dymeet Dulce Lune nous vous invitons donc à profiter de notre dernière collection de pièges à soif haut de gamme.