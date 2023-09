Ayeeee

De retour avec les pièges à soif les plus chauds de la semaine au milieu des gros titres de célébrités, y compris Bravo envisageant un RHOA redémarrer, PinkyPoupée choquant les réseaux sociaux avec son joli teint brun, Kandi et Todd attiser l’hystérie autour d’un thriller scandaleux Le PassStarz offre aux fans des annonces consécutives de dates de première, et bien plus encore.

Comme promis, nous avons compilé des produits étourdissants dignes d’un évanouissement (et nos célébrités préférées qui piègent la soif) avec notre fille. Caresha la faisant revenir à la série après s’être liée avec JT pour le nouveau single épicé des City Girls « Face Down ».

Découvrez le nouvel hymne des filles chaudes ci-dessous :

L’aspirant magnat des médias sera également à l’avant-plan de Diddy‘s Revolt World où elle s’assiéra avec des invités spéciaux lors de son premier tournage en direct d’un podcast à succès Caresha s’il vous plaît.

Cet événement prestigieux mettra en vedette panels, keynotes, performances et keynotes de Jeezy, Juvénile, Moneybagg Yo, G Herbo, Joey Bada$$, Santana coquine, Don Toliver, Reine Naija, Lauren Londreset plus.

Les participants peuvent également s’attendre à des visionnements en direct de Le spectacle de Jason Lee, Boire des champions avec Noréaga et DJ EFN, Actif sur passif avec Rachad Bilal et Troie Fraisages, Grands faits avec Grande banque, DJ crie et Bébé Jadeet plus.

Les fonctionnalités de la compilation de cette semaine Joie Chavis fournissant de la chaleur avec Tori Brixx et Tammy Rivera donner ce qui doit être donné.

Il y a aussi une grande énergie de méchant venant de Yasmine Lopez, Rachel Fitet Clé Glockc’est un ex-bou Karin Jinsui nous vous invitons donc à profiter de notre dernière collection de pièges à soif haut de gamme.

