Tu sais ce que c’est!

De retour avec les pièges à soif les plus chauds de la semaine au milieu des gros titres de célébrités, notamment Halle Berry accepter de payer 8 000 $ par mois de pension alimentaire pour enfants à son ex-mari Olivier Martinez, Chloe Bailey applaudissant aux rumeurs selon lesquelles sa sœur Halle Bailey est enceinte, Kel Mitchell tendance sur son se maquiller dans le Bon hamburger 2 bande-annonce et bien plus encore.

Comme promis, nous avons compilé des produits étourdissants dignes de s’évanouir (et nos célébrités préférées qui piègent la soif) avec Latto la faisant revenir dans la série après être arrivée avec sa petite sœur Brooklyn NikoléLa fête des méchants sur le thème de l’arrondissement à Atlanta.

La rappeuse de « Big Energy » a passé un moment à célébrer le 21e anniversaire de sa sœur, ce qui a fait ressortir Flo Milli, Mariah la scientifiqueet plus encore pour une soirée épique (ils ne s’en souviennent probablement pas).

La fête exclusive était une affaire impressionnante avec Crooklyn-des décorations inspirées, des boîtes à pizza personnalisées et la tenue inspirée de Brooklyn Cam’Ron qui ont rendu l’expérience sur le thème de New York authentique.

Latto, qui continue de dominer l’été avec son hit « Put It On The Floor », a rendu la soirée de Brooklyn encore plus spéciale en la surprenant avec un magnifique SUV Mercedes-Benz.

Latto a fait un tour à sa sœur Brooklyn et lui a fait la surprise de lui offrir une toute nouvelle voiture pour son 21e anniversaire. 💕 pic.twitter.com/ZmQ79zhAvH – Le destin de Latto 🎰 (@LattosDestiny) 20 juillet 2023

La rappeuse « Big Energy » (qui semble être une ailière incroyable) a également posté un doux message pour la fille d’anniversaire sur ses histoires Instagram.

« Joyeux anniversaire à ma moitié ! Je suis tellement fière de la femme que vous devenez », a-t-elle écrit. « Restez ambitieux et humble. Tu as vraiment un cœur en or. Votre compassion et votre loyauté sont inégalées. Le monde vous appartient [as] tant que je vis ! Cela a toujours été nous et ce sera toujours nous ! Te voir grandir est doux-amer, mais cela a été l’un des moments forts de ma propre vie… J’ai tellement de souhaits pour ta vie d’adulte, mais je continue simplement de prier pour toi et de regarder Dieu faire son truc !

Les fonctionnalités de la compilation de cette semaine Inde Amour fournissant de la chaleur avec Rubi Rose et Bérénice Burgos.

Il y a aussi une grande énergie de méchant venant de Poupée de rêve, Ellie l’impératriceet la star d’OnlyFans Charlotte somptueux nous vous invitons donc à profiter de notre dernière collection de pièges à soif haut de gamme.