Heure du piège à soif !

De retour à nouveau avec les pièges à soif les plus chauds de la semaine parmi les gros titres des célébrités, y compris l’historique Riverfront Rumble à Montgomery, Tory Lanez être condamné à 10 ans pour avoir tiré Megan toi étalon, Ciara annonçant qu’elle attend bébé non. 3 avec Russel Wilson, Da Brat et Jesseca ‘Judy’ Harris-Dupart partager les premières photos de leur fils, Carlee Russelest ex-boo Thomar Latrell Simmons apparaissant à la soirée sur le thème « Search And Rescue », et bien plus encore.

Comme promis, nous avons compilé des étourdissants dignes d’évanouissement (et nos favoris de célébrités assoiffées) avec Glace Épice faisant son retour dans la série après avoir été couronnée recrue de l’année lors de l’événement Billboard 2023 R&B/Hip-Hop Power Players.

« C’est comme ma première récompense dans la vie », a-t-elle déclaré. « Je suis super fier et je veux juste dire merci à mon équipe pour toujours travailler si dur… merci à tous ici à Billboard et merci à mes fans, point final ! »

Le méchant du Bronx Ice Spice a été honoré aux côtés du lauréat de l’exécutif de l’année Larry JacksonFondateur de Gamma – une société de médias émergente avec Usher et Rick Ross sur la liste – et intronisés au Hip-Hop Hall of Fame, Lil Wayne et Nas.

La soirée comprenait également un concert célébrant le 50e anniversaire du hip-hop avec en tête d’affiche Métro Boumin et des représentations supplémentaires de NAV, Compenser, Coi Leray, Blanc Armaniet DJ Jadabou au Novo à Los Angeles.

Les fonctionnalités de compilation de cette semaine SZA fournir de la chaleur avec Lori Harvey et reine des vacances Ashanti.

Il y a aussi une grande énergie de méchant de Janelle Monae, Jayda Waydaet Draya Michèle nous vous invitons donc à profiter de notre dernière collection de pièges à soif haut de gamme sur le dos.