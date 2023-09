Les pièges à soif les plus chauds de Kayla Nicole sur le Gram

Salut Kayla

Les réseaux sociaux sont en effervescence à propos de la star des Chiefs de Kansas City Travis Kelce aurait fréquenté une superstar de la pop Taylor Swift après avoir mis fin à sa relation à long terme avec le mannequin étourdissant Kayla Nicole31.

La méchante frappeuse régnait comme l’une des meilleures petites amies de la NFL tout en s’épanouissant sur les podiums, sur les plateaux de télévision et sur Instagram, où elle compte près de 700 000 abonnés.

Dans une récente publication sur son entraînement, elle ne semblait pas dérangée par la nouvelle, même si ses commentaires sur Instagram étaient inondés de réactions aux rumeurs de Travis-Taylor.

Cela survient des mois après que des rumeurs ont circulé sur les manières de gagner de l’argent de Travis au cours de leur relation grâce à un article (apparemment complètement faux) qui a circulé sur les réseaux sociaux.

Selon Tabouret de barau cours des 5 années où ils sont sortis ensemble, Kelce a apparemment obligé Kayla Nicole à partager chaque facture, dîner, voyage, etc. 50/50.

« L’intention était qu’elle prouve qu’elle n’était pas seulement là pour l’argent et qu’elle l’aimait vraiment », a écrit le média.

Le rapport continue en affirmant que la petite amie de longue date de la star de la NFL n’a reçu que 100 $ de Kelce au cours de leur relation de plus de 5 ans.

L’ami de Kayla aurait déclaré au média : « Travis est très bon marché. Au début, il a essayé de faire en sorte que Kayla « prouve » qu’elle n’était pas avec lui pour l’argent. . . elle a donc dû payer la moitié de tout. Le pronostiqueur a poursuivi : « La moitié de chaque rendez-vous, chaque voyage, tout. »

Finalement, Kayla a eu vent des rumeurs et a mis les choses au clair, affirmant que l’ensemble de l’article était « absurde ».

« Je ne sais pas d’où vous sortez ces absurdités, mais c’est absurde et très faux », a-t-elle écrit.

Fait intéressant, ce n’était pas la première fois qu’Internet était déclenché par les finances de l’ex-couple.

À l’été 2021, Kayla a parlé de ne pas pouvoir se permettre de vêtements de marque dans une publication sur Instagram, révélant qu’elle pouvait à peine se permettre de faire du shopping chez Zara.

Dans plusieurs autres vidéos, elle s’est demandé comment les influenceurs Instagram pouvaient s’offrir autant d’articles de créateurs sans se ruiner.

Bien que ce soit probablement une question courante, le sujet a suscité davantage de spéculations selon lesquelles Travis (qui a signé un contrat de 57 millions de dollars en 2020) était bon marché avec sa petite amie.

En réponse, Kayla a utilisé Twitter pour faire savoir aux fans que son petit ami la traitait bien, en écrivant : « Moi, mon homme et ma tenue Zara à 50 $ sur un yacht à Tahoe, ma chérie. Vos inquiétudes sont indignes de moi.

Kelce a retweeté son sentiment, ajoutant : « Elle est indépendante… arrête d’agir comme si je ne prenais pas soin de ma petite fille !! »

