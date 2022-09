Les pieds de Poutine se contractent ENCORE de manière incontrôlable alors qu’il tient une chaise avec une prise en forme de griffe lors d’un discours bizarre à des adolescents

VLADIMIR Poutine agrippait sa chaise avec une poigne en forme de griffe tandis que ses pieds tremblaient constamment alors qu’il prononçait un discours bizarre aux adolescents.

Le tyran russe – qui a ignoré les rumeurs sur sa santé pendant des mois – est apparu rouge alors qu’il parlait sur scène après avoir volé plus de huit heures de Moscou au Kamtchatka.

Poutine est apparu rouge alors qu’il agrippait son siège Crédit : EPA

Le tyran russe s’est affalé alors qu’il parlait aux adolescents du Kamtchatka Crédit : EPA

Poutine – trop occupé pour assister aux funérailles de Mikhaïl Gorbatchev ce week-end – a semblé déconcerter son auditoire de jeunes écologistes en prononçant un discours décousu.

Il leur a dit: “Vous devez vivre pour quelque chose pour lequel mourir.”

Depuis qu’il a ordonné à ses troupes d’entrer en Ukraine en février, environ 75 000 de ses hommes sont morts ou ont été mutilés alors que la guerre fait rage – bien que les chiffres n’aient pas été officiellement confirmés.

Poutine, 69 ans, a déclaré au public de la capitale régionale Petropavlovsk-Kamtchatski : « Il y a une expression, et quiconque m’en a parlé, j’ai promis de la reproduire à voix haute en public un jour.

« Il faut vivre pour quelque chose pour lequel mourir.

“Aussi étrange que cela puisse paraître dans votre domaine humanitaire, c’est quelque chose qui vaut la peine d’être vécu.”

Il s’est également vanté devant la foule du Kamtchatka – une péninsule de glaciers et de volcans dans le Pacifique – que son vaste empire était le véritable “pays du soleil levant”.

Le visage bouffi affalé dans sa chaise avec un sourire narquois éclatant, il a dit d’une voix rauque : « Notre voisin le Japon s’appelle le Pays du Soleil Levant.

“Mais plus à l’est du Japon se trouve le Kamtchatka, ou Sakhaline [Russia’s largest island].

« Encore plus à l’est se trouve la Nouvelle-Zélande. Et plus à l’est de la Nouvelle-Zélande se trouve Chukotka “une province russe touchant presque l’Alaska).

“Et puis il n’y a qu’un détroit de 60 kilomètres de large vers l’Amérique.

“En ce sens, le Pays du Soleil Levant est la Russie.”

Cela survient quelques jours seulement après que le comportement tout aussi erratique de Poutine tout en s’adressant à un public différent a également soulevé des sourcils.

Un Poutine riant a fait une blague étrange sur le fait d’avoir un “clos en caoutchouc” et a semblé incapable d’empêcher ses jambes de se contracter lors d’une apparition surréaliste avec des écoliers russes.

Les élèves – qui avaient été mis en quarantaine pendant 14 jours au préalable par le paranoïaque Vlad – ont semblé déconcertés par le discours du président russe alors qu’il s’adressait à eux dans le territoire enclavé de Kaliningrad.

Poutine s’est envolé aujourd’hui pour un rare voyage dans l’Est afin de prendre en charge les derniers jeux de guerre de la Russie dans le Pacifique alors que ses forces se retiraient dans le sud de l’Ukraine.

Le dirigeant du Kremlin s’est envolé pour tenter de nier qu’il négligeait la partie extrême-orientale de son empire tentaculaire.

Les exercices Vostok-2022 d’une semaine à des milliers de kilomètres du conflit en Europe impliquent le déploiement de 5 000 véhicules militaires, 140 avions, 60 navires de guerre et quelque 50 000 militaires.

Des images des exercices ont été diffusées, apparemment destinées à montrer la puissance de feu de la Russie – malgré les échecs évidents de ses forces dans l’impasse du conflit ukrainien.