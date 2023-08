Les pieds coupés trouvés sur les plages près de Seattle et de Vancouver, expliqués

Un autre pied humain désincarné dans une chaussure s’est échoué sur une plage le long de la mer des Salish, dans le nord-ouest du Pacifique.

Le service des coroners de la Colombie-Britannique a confirmé cette semaine au Times Colonist qu’une chaussure trouvée en juillet sur la plage Gonzales, près de Victoria, en Colombie-Britannique, contenait des restes humains.

Les autorités ont déclaré qu’une enquête était en cours et ont refusé de donner plus de détails. Mais le pied solitaire dans une chaussure rejoint plus d’une douzaine ces dernières années qui ont débarqué dans la région.

Le jour du Nouvel An 2019, des baigneurs ont trouvé un pied dans une botte à l’extrémité sud de Jetty Island à Everett, Washington. Le pied a été attribué à un homme porté disparu depuis 2016. L’année précédente, un homme avait trouvé un pied droit solitaire portant une botte de randonnée coincé entre des rondins sur l’île Gabriola, près de Vancouver.

L’année précédente, quelqu’un avait trouvé un pied portant une chaussure de sport noire à velcro avec le tibia et le péroné toujours attachés le long d’une autre plage de la Colombie-Britannique. Ce pied a été attribué à Stanley K. Okumoto, qui avait 79 ans lorsqu’il a disparu en septembre 2017.

Il s’avère que les pieds coupés qui s’échouent sur ce littoral sont, en fait, une chose. C’est une source de fascination pour les Canadiens, les Américains et les médias depuis des années. Il dispose même d’une page Wikipédia dédiée. Le service des coroners de la Colombie-Britannique, les personnes que vous appelez si vous tombez sur un pied désincarné, ont même dressé cette carte pratique des endroits où les chaussures ont été échouées, même si elle n’inclut pas les dernières découvertes :

Bien que morbides et macabres, ces découvertes n’ont rien de sinistre, selon les scientifiques et les responsables de la santé. Ils ne sont pas l’œuvre d’un tueur en série ou les restes de victimes d’un accident d’avion, comme certains l’ont proposé. Au lieu de cela, plusieurs phénomènes scientifiques innocents convergent pour déposer périodiquement des pieds humains sur les rives de la mer des Salish, le plan d’eau situé entre Vancouver et Seattle qui comprend Puget Sound et le détroit de Géorgie.

Les responsables des côtés américain et canadien de la frontière sont plutôt blasés à propos de toute cette affaire.

«La Colombie-Britannique [British Columbia] Le service des coroners a pu identifier huit des 12 pieds précédents, appartenant à six personnes », a indiqué l’agence dans un communiqué. « Dans aucun des cas, il n’y a eu d’acte criminel. »

Pour commencer, il y a tout simplement beaucoup de cadavres dans ces eaux. Kathy Taylor, ancienne anthropologue légiste au bureau du médecin légiste du comté de King, qui a juridiction le long de la côte Seattle-Tacoma de Puget Sound, a déclaré à Vox en 2017 que c’était une conséquence de la présence d’une zone densément peuplée sur la côte (Taylor est décédé en 2017). 2021). La région métropolitaine située le long des rives de la mer des Salish abrite plus de 8,7 millions d’habitants.

Les suicides et les noyades sont des événements assez réguliers lorsque les gens se rassemblent autour d’un plan d’eau, et à mesure que la population riveraine augmente, le nombre d’accidents aquatiques augmente également. Les métropoles côtières comme New York se livrent régulièrement au sinistre rituel consistant à pêcher des cadavres flottants hors de l’eau au printemps, à mesure que la température de l’eau augmente.

Mais pourquoi les parties du corps finissent-elles si souvent sur les rives de la mer des Salish et non autour d’autres régions côtières, comme la région de la baie de San Francisco ? Parker MacCready, professeur d’océanographie à l’Université de Washington, a déclaré que l’histoire est simple. « Les objets qui flottent à la surface de l’océan se déplacent avec les courants, mais sont également poussés un peu par le vent, ce qui peut être important pour les amener jusqu’au rivage », a-t-il écrit dans un e-mail. « Les vents dominants ici [around the Salish Sea] sont d’ouest en est, et donc les matières flottantes dans cette partie du Pacifique sont efficacement rejetées vers la côte.

Cela dit, les pieds coupés s’échouent parfois autour d’autres cours d’eau. En 2018, un pied solitaire portant une sneaker a été retrouvé dans une benne à ordures à côté d’une rampe de mise à l’eau sur la rivière Willamette, près de Portland, dans l’Oregon. En 2017, un pied portant une chaussure de sport a été retrouvé sur un quai à Charleston, en Caroline du Sud, et des randonneurs ont trouvé un pied dans une chaussure de tennis sur les rives du fleuve Mississippi, près de Saint-Louis, dans le Missouri.

Nous avons également vu cela se produire occasionnellement dans d’autres régions du monde : des parties du corps, dont un pied, échouées à Rio de Janeiro, près des terrains de beach-volley avant les Jeux olympiques de 2016. Des parties du corps de touristes ont également été échouées sur une plage des Fidji en 2016.

Et pourquoi les pieds ?

Il s’avère que dans l’eau, les corps humains se désarticulent naturellement ou se défont au niveau des articulations, de sorte que les mains et les pieds se détachent souvent des cadavres après avoir trempé dans l’océan pendant un certain temps.

« Les pieds se désarticulent facilement et lorsqu’ils sont attachés à un dispositif de flottaison tel qu’une chaussure de course, ils sont facilement rejetés sur le rivage », a écrit Gail Anderson, codirectrice du Centre de recherche médico-légale de l’Université Simon Fraser en Colombie-Britannique, dans un courriel. . « Remarquez qu’il n’y a pas de pieds qui s’échouent sur le rivage avec des talons aiguilles ou des tongs. De plus, les chaussures de course d’aujourd’hui sont beaucoup plus résistantes que par le passé.

Les chaussures de tennis gardent également les pieds en décomposition dans un emballage soigné plutôt que de laisser les orteils et les talons se disperser, et les chaussures protègent les pieds des créatures marines affamées, qui finissent par ronger d’autres zones exposées comme les chevilles.

« [A]Les thropodes squelettisent et désarticulent un corps assez rapidement en fonction des conditions océaniques », a écrit Anderson.

Cette image contient du contenu sensible ou violent Appuyez pour afficher

Anderson l’a découvert dans une étude réalisée en 2016 utilisant des carcasses de porcs immergées dans la mer des Salish pour se rapprocher d’un corps humain. Des études antérieures ont montré qu’un cadavre pouvait survivre des semaines, voire des mois, intact sous l’eau. Cependant, Anderson a conclu que les eaux bien oxygénées du détroit de Géorgie abritent une grande quantité de vie aquatique qui, à son tour, pourrait squelettiser une carcasse en moins de quatre jours.

Bien que les chaussures gardent intacts les pieds sectionnés, il s’avère difficile de retracer leur propriétaire d’origine.

« Ceux que j’ai vus ne sont pas de nouveaux pieds », a déclaré sèchement Taylor du comté de King. « Ils sont dans l’eau depuis longtemps, avec une décomposition importante. »

Souvent, l’ADN est trop endommagé pour être testé à la suite de jours ou de semaines passés dans l’eau salée, et il n’y a généralement rien à quoi comparer l’ADN puisque la plupart des personnes dont le lieu de repos final est la mer n’ont pas de matériel génétique enregistré. D’autres marques potentiellement identifiables, comme les cicatrices et les tatouages, sont perdues dans les profondeurs saumâtres, car à peine plus que des os et des rubans de chair ne reviennent sur le rivage.

Taylor a déclaré qu’elle plaidait pour que la pointure des chaussures soit incluse dans les rapports standard sur les personnes disparues, un détail qui pourrait aider à identifier le prochain pied qui apparaîtra.

Quant à la raison pour laquelle nous remarquons davantage de rapports faisant état de ces pieds sur les plages, Taylor a déclaré que cela était en partie dû au fait que les médias maintenaient les gens sur leurs gardes, alors maintenant les baigneurs cherchent à savoir si une seule sneaker contient un pied.

« La raison pour laquelle c’est devenu un phénomène est que cela a fait l’objet de beaucoup de presse », a-t-elle déclaré. « Maintenant, les gens vérifient. »

Et bien sûr, nous, les médias, sautons joyeusement à deux pieds lorsqu’une histoire comme celle-ci surgit. Les autorités affirment que les personnes rencontrant des restes humains doivent contacter la police ou le bureau du coroner local et éviter de les toucher.

Mise à jour du 23 août 2023 : Cette histoire, initialement publiée en 2017, a été mise à jour à plusieurs reprises à mesure que de nouveaux pieds ont été découverts le long de la côte de la mer des Salish.