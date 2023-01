Les pièces stables et les CBDC pourraient jouer un «rôle significatif» dans les paiements – PDG de Visa

Visa a commencé à travailler sur une conception d’interopérabilité blockchain en septembre 2021 pour prendre en charge le transfert de la CBDC et du stablecoin, mais de nombreuses mises à jour ont été effectuées depuis.

Le principal superviseur du mammouth des cartes de crédit Visa reste convaincu que les résultats alimentés par la blockchain peuvent être intégrés dans ses services et ses offres pour alimenter la prochaine génération de paiements.

S’exprimant lors d’un appel lors de l’assemblée périodique des actionnaires de Visa le 24 janvier, le PDG grégaire Al Kelly qui démissionnera officiellement le février. 1 — a brièvement partagé les plans de l’établissement pour les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) et les stablecoins privés.

Selon unJan. 24 rapport du San Francisco Business Times, a déclaré Kelly

« C’est vraiment le début, mais nous continuons de croire que les pièces stables et les monnaies numériques de la banque centrale ont la possibilité de jouer un rôle significatif dans l’espace des paiements, et nous avons un certain nombre d’entreprises en cours. ”

“Nous avons eu un montant immatériel d’investissements dans les crypto-finances et les entreprises alors que nous cherchons à investir dans l’écosystème des paiements”, a expliqué le PDG grégaire.

Kelly a également confirmé que la distance d’équilibre de Visa n’a pas été affectée par certaines des «échecs très médiatisés» qui ont secoué l’espace de la crypto-monnaie en 2022.

“Nous n’avons eu aucune perte de crédit liée à ces échecs (.) Dans tout ce que nous faisons, sachez que nous sommes extrêmement concentrés sur le maintien de l’intégrité du système de paiement de Visa et du système de paiement dans sa totalité et bien sûr, le caractère de notre marque synonyme de confiance. ”

Au fil du temps, Visa a travaillé sur un certain nombre d’entreprises liées à la cryptographie.

Son équipe de recherche a commencé à travailler sur une conception d’interopérabilité de la blockchain en septembre 2021, appelée l’action Universal Payment Channel (UPC), la conception a été conçue pour établir un « réseau de réseaux » pour que les CBDC et les stablecoins privés passent par divers canaux de paiement.

Visa n’a toujours pas fourni de mise à jour sur l’UPC depuis plus de 12 mois.

Plus récemment, le mammouth des paiements a annoncé le 20 décembre 2022 qu’il élaborait un plan pour permettre le paiement automatisé des factures à partir du fourre-tout alimenté par Ethereum d’un utilisateur.

Visa a également déployé récemment plusieurs cartes de désavantages de crypto-monnaie « à chiffre zéro », y compris un accord désormais résilié avec FTX et une coopération avec Blockchain.com le 26 octobre 2022, qui est toujours en vigueur.

Alors que le rapport périodique 2022 de Visa n’incluait que des données jusqu’au 30 septembre – environ cinq semaines avant l’effondrement de FTX – de plus amples informations pourraient être révélées dans l’appel sur les résultats du premier trimestre 2023 de Visa le 26 janvier.

Le président de Visa, Ryan McInerney, remplacera officiellement Al Kelly en tant que PDG le 1er février, tandis que Kelly restera à bord en tant que président exécutif.

McInerney semble être tout aussi optimiste, sinon plus, sur les résultats des paiements alimentés par la blockchain.

Dans une interview avec Fortune en novembre 2022, McInerney a déclaré que Visa disposait toujours de « 14 000 milliards de dollars d’argent dépensé par les consommateurs qui peuvent être numérisés » et qu’ils continuent d’explorer où les paiements cryptographiques peuvent être abusés.

Les Stablecoins et les CBDC pourraient jouer un «rôle significatif» dans les paiements – le PDG de Visa est apparu pour la première fois sur BTC Wires.