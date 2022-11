Les pièces de monnaie sur les pierres tombales, une tradition américaine qui s’est progressivement enracinée au Canada

Vous êtes-vous déjà promené dans un cimetière militaire et avez-vous remarqué des pièces de monnaie sur certaines pierres tombales ? C’est devenu un message silencieux de soutien à la famille du soldat décédé.

Un centime pour montrer que vous avez visité. Un centime si vous et le défunt vous êtes entraînés ensemble au camp d’entraînement. Un centime si vous avez servi avec le défunt à quelque titre que ce soit. Un quart si vous étiez avec le soldat quand il a été tué.

C’est la version la plus largement comprise de ce que signifie chaque domination de pièce lorsqu’elle est placée sur une pierre tombale. La tradition, comme de nombreuses traditions anciennes, a eu ses racines usées au fil des ans et les significations semblent varier légèrement en fonction de qui vous demandez.

La pratique spécifique consistant à laisser certaines dénominations de pièces de monnaie comme message à la famille du soldat tombé peut être vaguement attribuée à la guerre du Vietnam. Lorsque certains prétendent que la division politique à propos de la guerre a rendu inconfortable ou inapproprié de rendre visite à la famille du défunt. Au lieu de cela, les pièces de monnaie sont devenues un moyen de montrer à la famille du soldat tombé que vous aviez visité sa tombe et comment vous l’aviez connu avant sa mort. À un moment donné, il semble que le rituel se soit répandu à travers la frontière et que les gardiens de cimetières à travers le Canada et même localement à Victoria puissent confirmer qu’ils ont vu des pièces de monnaie laissées sur des pierres tombales autour du Grand Victoria.

Outre les pièces de monnaie singulières spécifiques laissées pour compte, d’autres traditions sont apparues dans l’histoire, telles que laisser des pièces de monnaie comme geste symbolique d’acheter une tournée pour un camarade tombé au combat. Même aussi loin que la Grèce antique, il semble que les pièces de monnaie aient joué un rôle dans la mémoire et l’honneur des morts, bien qu’à l’époque, enterrer des pièces avec le défunt ou laisser des pièces sur des tombes était un moyen pour une famille en deuil de s’assurer que ses proches seraient transportés en toute sécurité. la rivière Styx et dans l’au-delà.

Ainsi, bien qu’elle ne soit pas aussi répandue que de laisser d’autres offrandes sur les pierres tombales et les monuments commémoratifs en l’honneur du défunt, la pratique consistant à laisser des pièces de monnaie sur les tombes des anciens combattants se poursuit tranquillement depuis de nombreuses années en Amérique du Nord et continue de se répandre.

