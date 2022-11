Les pièces de monnaie romaines considérées pendant des siècles comme des faux font l’objet d’une nouvelle évaluation

En 1713, un inspecteur des médailles a documenté l’acquisition de huit pièces de monnaie romaines en or qui avaient été enterrées en Transylvanie. Pendant des siècles, les experts ont cru qu’il s’agissait de contrefaçons – et de mal faites, en plus.

Les pièces présentaient l’image d’un chef autrement inconnu et des caractéristiques qui différaient des autres pièces de monnaie romaines du milieu du IIIe siècle. Mais maintenant, les chercheurs qui ont réexaminé les pièces, qui se trouvaient dans une collection de l’Université de Glasgow, disent qu’elles pourraient en fait être authentiques.

Le dessin sur la pièce était irrégulier pour la période, et l’homme représenté dessus, Sponsian, a été en grande partie perdu dans l’histoire. Les pièces comprenaient des références à “des légendes ratées et des motifs historiquement mélangés”, ont déclaré des experts.

Une recherche publiée mercredi dans la revue PLOS ONE a postulé que les pièces de monnaie – et Sponsian, l’homme représenté – méritaient un autre regard.